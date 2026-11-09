Vicenza, donna travolta e uccisa da un treno ad Anconetta: tragedia al passaggio a livello, città paralizzata per ore

Una donna ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica 8 novembre dopo essere stata investita da un treno regionale lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio, all’altezza del passaggio a livello di via dei Camaldolesi, nel quartiere Anconetta di Vicenza. La tragedia si è verificata intorno alle 17.45, provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria e pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso macchinista del convoglio, proveniente da Schio e diretto alla stazione di Vicenza. L’uomo ha contattato i soccorsi segnalando di aver investito una persona in prossimità del passaggio a livello.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e le forze dell’ordine. Le squadre di soccorso hanno iniziato a perlustrare l’area ferroviaria, anche con l’ausilio di sistemi di illuminazione, fino al ritrovamento del corpo della vittima.

Purtroppo, le condizioni della donna non hanno lasciato alcuna possibilità di intervento. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La donna sarebbe stata investita mentre attraversava i binari

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima avrebbe attraversato il passaggio a livello proprio mentre stava sopraggiungendo il treno regionale. Il macchinista non avrebbe avuto il tempo necessario per evitare l’impatto.

La donna, al momento del ritrovamento, non avrebbe avuto con sé documenti di identità. Sono quindi scattati gli accertamenti per risalire alle sue generalità e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Resta ancora da stabilire se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto volontario. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’investimento.

Passaggi a livello chiusi e traffico bloccato

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla viabilità nella zona nord di Vicenza. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, sono stati chiusi entrambi i passaggi a livello, quello di via dei Camaldolesi e quello di Anconetta.

Interdetta alla circolazione anche la strada a partire dalla rotatoria con viale Fiume, con lunghe attese per gli automobilisti e collegamenti stradali tra le due parti della città fortemente compromessi.

La chiusura delle sbarre, necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni, ha causato ripercussioni anche sulle strade circostanti.

Passeggeri bloccati sul treno, intervengono i vigili del fuoco

Particolarmente complicata anche la situazione per i viaggiatori che si trovavano a bordo del convoglio coinvolto nell’investimento.

Dopo una lunga attesa, intorno alle 19, i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno con il supporto dei vigili del fuoco.

Trenitalia ha organizzato un autobus sostitutivo per accompagnarli fino alla stazione ferroviaria di Vicenza. Alcuni hanno atteso il mezzo predisposto, mentre altri hanno preferito utilizzare gli autobus del trasporto pubblico locale SVT per raggiungere la propria destinazione.

La circolazione ferroviaria sulla linea Vicenza-Schio è rimasta sospesa per oltre due ore, fino alle 20, quando le autorità competenti hanno autorizzato la ripresa dei collegamenti.

Una volta completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno lasciato il luogo dell’incidente, mentre le forze dell’ordine hanno proseguito gli accertamenti.

Rimane ora da chiarire l’identità della donna e soprattutto la dinamica della tragedia che, nella serata di domenica, ha sconvolto il quartiere Anconetta e paralizzato per ore una parte importante della viabilità cittadina.