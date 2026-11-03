La scuola è pubblica. La devastazione pure?

Di questi tempi “rivoluzionari” c’è una categoria ormai immancabile nei telegiornali: il portavoce del collettivo studentesco.

Parla tre minuti e riesce a infilare «spazi di autodeterminazione», «processi di soggettivazione», «orizzontalità», «decostruzione del conflitto» e altre simili amenità.

Alla fine lo spettatore ha capito poco o nulla, ma una cosa gli è stata spiegata chiaramente: la colpa è nostra, perché non li ascoltiamo.

Poi apri la cronaca e trovi computer distrutti, laboratori devastati, porte sfondate, impianti danneggiati. Con danni per centinaia di migliaia di euro.

E qui casca l’asino.

Questi ragazzi chiedono maggiori finanziamenti per la scuola, e contemporaneamente distruggono computer, attrezzature e strutture acquistati proprio con quei finanziamenti.

Una forma di protesta davvero originale: chiedere alla collettività di spendere di più per poi distruggere quello che ha già pagato.

Mi piacerebbe chiedere a questi solerti rivoluzionari se hanno mai pensato che una parte del conto arriverà anche ai loro genitori, attraverso le tasse.

Ma forse è un concetto troppo borghese per essere compreso.

E soprattutto, cari ragazzi, non confondete il diritto di protestare con il diritto di devastare.

La scuola non è vostra. È di tutti.

E se per farvi ascoltare avete bisogno di un piede di porco, forse il problema non è che nessuno vi ascolta.

È che avete ben poco da dire.

Con buona pace dei vostri genitori sempre pronti a giustificare le vostre “imprese”.