ATTUALITA'EDITORIALEIL GRAFFIO
3 Novembre 2026 - 16.41

La scuola è pubblica. La devastazione pure?

Machiavellus
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Di questi tempi “rivoluzionari” c’è una categoria ormai immancabile nei telegiornali: il portavoce del collettivo studentesco.

Parla tre minuti e riesce a infilare «spazi di autodeterminazione», «processi di soggettivazione», «orizzontalità», «decostruzione del conflitto» e altre simili amenità. 

Alla fine lo spettatore ha capito poco o nulla, ma una cosa gli è stata spiegata chiaramente: la colpa è nostra, perché non li ascoltiamo.

Poi apri la cronaca e trovi computer distrutti, laboratori devastati, porte sfondate, impianti danneggiati.  Con danni per centinaia di migliaia di euro.

E qui casca l’asino.

Questi ragazzi chiedono maggiori finanziamenti per la scuola, e contemporaneamente distruggono computer, attrezzature e strutture acquistati proprio con quei finanziamenti.

Una forma di protesta davvero originale: chiedere alla collettività di spendere di più per poi distruggere quello che ha già pagato.

Mi piacerebbe chiedere a questi solerti rivoluzionari se hanno mai pensato che una parte del conto arriverà anche ai loro genitori, attraverso le tasse.

Ma forse è un concetto troppo borghese per essere compreso.

E soprattutto, cari ragazzi, non confondete il diritto di protestare con il diritto di devastare.

La scuola non è vostra. È di tutti.

E se per farvi ascoltare avete bisogno di un piede di porco, forse il problema non è che nessuno vi ascolta. 

È che avete ben poco da dire.

Con buona pace dei vostri genitori sempre pronti a giustificare le vostre “imprese”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

La scuola è pubblica. La devastazione pure? | TViWeb La scuola è pubblica. La devastazione pure? | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy