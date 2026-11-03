Noventa e Campiglia, controlli dei carabinieri: un denunciato e un bar sanzionato

Controlli straordinari dei carabinieri la sera del 31 ottobre a Noventa Vicentina e Campiglia dei Berici, con posti di blocco e verifiche tra piazze e luoghi di ritrovo dei giovani. Un venticinquenne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per non aver esibito i documenti di identità e soggiorno, mentre i Nas hanno sanzionato il titolare di un bar del basso vicentino per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

In tutto 31 persone identificate, 6 veicoli controllati e 2 locali ispezionati.