BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACA
3 Novembre 2026 - 16.37

Noventa e Campiglia, controlli dei carabinieri: un denunciato e un bar sanzionato

Nicoletta Ugolini
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Controlli straordinari dei carabinieri la sera del 31 ottobre a Noventa Vicentina e Campiglia dei Berici, con posti di blocco e verifiche tra piazze e luoghi di ritrovo dei giovani. Un venticinquenne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per non aver esibito i documenti di identità e soggiorno, mentre i Nas hanno sanzionato il titolare di un bar del basso vicentino per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

In tutto 31 persone identificate, 6 veicoli controllati e 2 locali ispezionati.

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