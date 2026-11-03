Ciclista di 70 anni muore investito da un camion (FOTO)

PADOVA 3 NOVEMBRE 2026 – Un ciclista di 70 anni è morto oggi intorno alle 13.30 lungo la Statale 16, in via Statale a Stanghella, nel Padovano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli organi competenti, l’uomo avrebbe urtato il marciapiede finendo sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un mezzo pesante. Per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e di Este, che hanno estratto il corpo e messo in sicurezza l’area, insieme al personale di Anas e ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.