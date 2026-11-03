Veneto, nordafricano di 23 anni distrugge un semaforo e aggredisce gli agenti a colpi di pietre: arrestato

Un cittadino nordafricano di 23 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Polizia locale a Marghera dopo aver danneggiato un semaforo, preso a calci alcune strutture stradali e lanciato pietre contro gli agenti intervenuti per fermarlo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 novembre, tra piazzale Concordia e via della Rinascita.

Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a danneggiare un impianto semaforico, per poi accanirsi contro una panchina e prendere a calci le barriere in cemento utilizzate per delimitare la carreggiata.

All’arrivo delle prime pattuglie, anziché calmarsi, il 23enne ha raccolto alcuni sampietrini staccati dalla pavimentazione, scagliandoli contro gli uomini della Polizia locale che stavano cercando di avvicinarlo.

La situazione ha richiesto l’intervento di due pattuglie. Gli agenti, considerata la pericolosità del comportamento e il rischio per le persone presenti, hanno inizialmente estratto il taser nel tentativo di convincere il giovane ad arrendersi. Il dispositivo, utilizzato come deterrente, non è però bastato a interrompere la sua condotta aggressiva.

I poliziotti sono quindi riusciti a circondarlo, bloccarlo e immobilizzarlo, impedendogli di continuare a lanciare pietre e danneggiare gli arredi pubblici.

Secondo le prime informazioni, il 23enne potrebbe aver agito sotto l’effetto di sostanze, circostanza che tuttavia non risulta accertata.

L’intera scena è stata ripresa da alcuni residenti e i filmati sono stati successivamente diffusi sui social network, in particolare attraverso la pagina Facebook “Buongiorno Marghera”.

Il giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine per un precedente episodio con caratteristiche analoghe, è stato arrestato con le accuse di danneggiamento di beni pubblici e resistenza a pubblico ufficiale.

Per martedì 3 novembre è prevista la comparizione davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.