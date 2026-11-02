Veneto – 31enne straniero crea il caos al Pronto soccorso e resiste ai carabinieri: arrestato

Un cittadino marocchino di 31 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, nel Veronese, dopo aver provocato disordini all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Fracastoro e aver opposto resistenza ai militari intervenuti.

L’allarme è scattato in seguito a una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che stava disturbando le attività del personale sanitario.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha raggiunto rapidamente l’ospedale, dove i carabinieri hanno cercato inizialmente di tranquillizzare il 31enne, con l’obiettivo di ripristinare la normale attività del reparto e tutelare medici, infermieri e pazienti.

Il tentativo di riportare la situazione alla calma non ha però avuto successo. L’uomo avrebbe reagito opponendo una forte resistenza agli operatori dell’Arma, che sono stati costretti a immobilizzarlo per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente.

Accompagnato alla caserma della Compagnia di San Bonifacio, il 31enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di lunedì 2 novembre è comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona per il processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte alla settimana.

Il difensore dell’uomo ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, motivo per cui la successiva udienza è stata fissata al 4 dicembre 2026.

Per il 31enne resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.