Colpo alla Staff International di Noventa: rubati 30 scatoloni di vestiti. I ladri conoscevano bene l’azienda?
Furto nella notte alla Staff International di Noventa Vicentina, dove una banda di almeno sette-otto persone ha fatto irruzione nello stabilimento di via del Progresso, portando via una trentina di scatoloni contenenti capi di abbigliamento. Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore di lunedì 2 novembre, intorno alle 5 del mattino.
Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito seguendo un piano ben organizzato. Dopo aver abbattuto il cancello che delimita l’area del magazzino, sono penetrati nel deposito, impossessandosi della merce prima di allontanarsi rapidamente. Il valore complessivo del bottino deve ancora essere quantificato, ma potrebbe essere considerevole.
A colpire è soprattutto la modalità dell’azione, che presenta analogie con un altro furto avvenuto nella stessa azienda alcuni anni fa. Anche questa volta i responsabili sembrano aver dimostrato una conoscenza piuttosto precisa della struttura e delle possibili vie di fuga.
Stando alle prime informazioni, per allontanarsi avrebbero utilizzato una stradina sterrata che costeggia la ditta Mobilfer, nella zona al confine con Agugliaro, un percorso secondario che consente di raggiungere il territorio padovano evitando le principali arterie stradali.
Proprio la scelta dell’itinerario e la rapidità dell’operazione alimentano il sospetto che la banda potesse disporre di informazioni dettagliate sull’azienda. Non si esclude che i responsabili siano stati indirizzati da qualcuno che conosce bene lo stabilimento, anche se al momento non esistono conferme di un eventuale coinvolgimento interno.
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, affiancati dal Nucleo investigativo provinciale. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica del furto, individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con il precedente assalto alla stessa azienda.