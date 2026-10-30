Parcheggi di Vicenza, slitta il risarcimento di Gps: rinviato al 30 novembre il pagamento di 2 milioni di euro

Il Comune di Vicenza dovrà attendere fino al 30 novembre 2026 per incassare i primi 2 milioni di euro previsti dall’accordo di risarcimento con Gps Global Parking Solution Spa, la società che in passato gestiva i parcheggi cittadini. La giunta comunale ha infatti approvato il rinvio della scadenza relativa alla prima tranche del pagamento.

La decisione è legata a un’operazione finanziaria che coinvolge il Comune di Reggio Emilia e la società Reggio Emilia Parcheggi Spa. L’amministrazione emiliana ha comunicato che si sono verificate le condizioni previste dall’accordo sottoscritto con la società e che il pagamento di 2 milioni di euro sarà perfezionato una volta concluse le verifiche amministrative attualmente in corso.

Alla luce di questa comunicazione, Palazzo Trissino ha deciso di concedere a Gps più tempo per effettuare il versamento, fissando il nuovo termine al 30 novembre.

Prima di procedere, il Comune ha inoltre acquisito il parere dell’esperto indipendente che segue il piano di risanamento della società. Secondo quanto attestato, lo spostamento della scadenza non modifica gli equilibri del piano né le valutazioni già formulate dallo stesso professionista.

Rimane quindi confermato l’obbligo di Gps di restituire al Comune di Vicenza i 2 milioni di euro previsti dalla prima parte dell’accordo. Cambia soltanto la data entro la quale la somma dovrà essere versata.

Il prossimo passaggio sarà dunque la verifica dell’effettivo pagamento entro il 30 novembre, termine sul quale si concentra ora l’attenzione dell’amministrazione comunale.