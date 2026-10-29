CRONACAVENETO
29 Ottobre 2026 - 15.49

Arrestato un infermiere di 35 anni: avrebbe ucciso la moglie con l’insulina due anni fa

N.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un uomo di 35 anni, infermiere, è stato arrestato a Verona con l’accusa di aver ucciso la moglie, Jessica Dalla Chiara, 32 anni. Il femminicidio risale al 24 giugno 2024.

Come riporta L’Arena, l’uomo avrebbe somministrato alla donna insulina per via endovenosa, senza alcuna finalità terapeutica, provocandole una crisi ipoglicemica, prima in casa e poi in ospedale, dove la donna era stata ricoverata.

Sempre secondo L’Arena, l’indagato avrebbe inoltre incassato l’indennizzo per la morte della moglie, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arrestato un infermiere di 35 anni: avrebbe ucciso la moglie con l’insulina due anni fa | TViWeb Arrestato un infermiere di 35 anni: avrebbe ucciso la moglie con l’insulina due anni fa | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy