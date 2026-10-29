Arrestato un infermiere di 35 anni: avrebbe ucciso la moglie con l’insulina due anni fa

Un uomo di 35 anni, infermiere, è stato arrestato a Verona con l’accusa di aver ucciso la moglie, Jessica Dalla Chiara, 32 anni. Il femminicidio risale al 24 giugno 2024.

Come riporta L’Arena, l’uomo avrebbe somministrato alla donna insulina per via endovenosa, senza alcuna finalità terapeutica, provocandole una crisi ipoglicemica, prima in casa e poi in ospedale, dove la donna era stata ricoverata.

Sempre secondo L’Arena, l’indagato avrebbe inoltre incassato l’indennizzo per la morte della moglie, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita.