Ruba orecchini da 700mila euro e li ingoia per nasconderli alla polizia: 12 giorni in ospedale per recuperare il bottino

Incredibile furto in una gioielleria Tiffany di Orlando, in Florida. Il ladro si era spacciato per il rappresentante di una star dell’NBA, riuscendo a farsi mostrare preziosi di enorme valore. Fermato dagli agenti, ha tentato di far sparire la refurtiva ingoiandola.

Ha rubato due paia di orecchini di diamanti del valore complessivo di circa 690mila euro e, quando ha capito che la polizia stava per arrestarlo, ha pensato di nascondere il bottino nel posto più improbabile: il proprio stomaco. Protagonista della singolare vicenda è un uomo della Florida, recentemente riconosciuto colpevole di furto dopo un episodio avvenuto in una prestigiosa gioielleria Tiffany di Orlando.

Il piano era stato organizzato con una certa attenzione. Il ladro si era presentato nel negozio durante il giorno, fingendo di essere il rappresentante di un famoso giocatore della NBA, il campionato professionistico americano di basket. Aveva spiegato al personale di voler acquistare alcuni gioielli particolarmente costosi per conto del suo cliente.

La storia aveva funzionato. Il personale lo aveva accompagnato in un salone VIP, dove aveva potuto osservare da vicino alcuni preziosi della collezione.

Approfittando di un momento di distrazione del venditore, l’uomo aveva improvvisamente afferrato due paia di orecchini di diamanti, dirigendosi rapidamente verso l’uscita e dandosi alla fuga.

Il valore della refurtiva era impressionante: circa 690mila euro.

La fuga, però, è durata soltanto poche ore. Gli agenti sono riusciti a intercettare il sospettato lungo una strada e, proprio durante il controllo, si sono accorti di un gesto decisamente insolito.

L’uomo stava ingoiando i gioielli rubati, nel tentativo di farli sparire e sottrarli alle ricerche degli investigatori. Un espediente che non è passato inosservato, nonostante fosse ormai notte.

Gli esami radiologici hanno successivamente confermato la presenza dei preziosi all’interno dell’apparato digerente.

A quel punto, per recuperare il bottino, è stato necessario ricoverare il ladro in ospedale e attendere che gli orecchini venissero espulsi naturalmente dall’organismo. L’attesa è durata ben dodici giorni.

Una volta recuperati, i diamanti sono stati riportati alla gioielleria Tiffany, dove sono stati accuratamente puliti e sottoposti alle verifiche di autenticità.

Come spiegato dal detective Aaron Goss della polizia di Orlando, il gioielliere ha controllato i numeri di serie, confermando che si trattava proprio degli orecchini sottratti durante il furto.

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione dei media americani, diventando anche un caso molto commentato sui social network per l’insolito metodo scelto dal ladro per nascondere la refurtiva.

L’uomo, già noto alla giustizia per precedenti reati, è stato riconosciuto colpevole. La sentenza che stabilirà la durata della pena è attesa per il prossimo 7 dicembre.

Nel frattempo, dopo dodici giorni di ricovero e un recupero del bottino decisamente fuori dal comune, gli investigatori sono riusciti a restituire alla gioielleria entrambi i preziosi sottratti.