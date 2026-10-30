Maltrattava e violentava l’ex compagna: arrestato un 20enne, in casa armi e droga

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Vigonovo (Venezia) in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata ai danni dell’ex convivente.

L’indagine è partita a fine luglio dalle dichiarazioni della vittima, che ha trovato il coraggio di raccontare quanto subito durante la relazione, durata circa un anno. La donna ha riferito di minacce di morte, percosse, tentativi di strangolamento e rapporti sessuali contro la sua volontà. Anche dopo la fine della storia l’indagato avrebbe continuato a vessarla e a minacciarla di “guardarsi alle spalle”, dicendole che avrebbe diffuso video intimi se lo avesse denunciato.

Nella perquisizione personale e domiciliare i Carabinieri hanno trovato circa 400 grammi di hashish in quattro panetti, 148 pastiglie di ecstasy per circa 247 grammi e poco più di un grammo di marijuana. Sequestrati anche un machete di 60 centimetri, uno sfollagente, un tirapugni, un martello frangivetro, un bossolo esploso calibro 9×21, due computer portatili e un cellulare.