Spagna, scontro tra treni ad alta velocità: 64 morti, dispersa un’italiana

Almeno 64 morti e una cittadina italiana dispersa: è il bilancio dello scontro tra due treni ad alta velocità, uno Renfe e uno Iryo, a Urda, sulla linea Madrid-Siviglia, vicino a Toledo. Il dato è stato riferito da El Mundo, che cita il presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano García Page.

I ricoverati sono 58, 15 dei quali gravi. Tra i dispersi ci sarebbe anche l’ex ministra dell’Occupazione Fátima Báñez. Sul treno Iryo viaggiavano cinque italiani, secondo la Farnesina: quattro sono in buone condizioni. Il ministro Tajani ha chiesto di creare una cellula di crisi all’ambasciata a Madrid.

Il precedente è del 18 gennaio ad Adamuz (Cordova), quando nello scontro tra gli stessi due operatori morirono 46 persone.

Fonte Foto La Repubblica