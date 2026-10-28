Arcugnano, inaugurati i “Sentieri del Tartufo” dei Colli Berici: turismo e tutela del bosco

Un percorso per conoscere il territorio e, insieme, proteggere il bosco. Domenica 18 ottobre, a Casa Roberta, nella zona del Lago di Fimon ad Arcugnano (Vicenza), sono stati inaugurati “I Sentieri del Tartufo dei Colli Berici”, progetto dell’Associazione Tartufai Colli Berici in collaborazione con Veneto Agricoltura.

L’associazione spiega che in alcune aree la presenza del tartufo risente dei cambiamenti climatici, delle piogge irregolari e di raccolte poco rispettose dell’ambiente. Per questo promuove la piantumazione di alberi micorrizzati, che favoriscono la crescita del tartufo, e una cultura della cerca responsabile: restituire al terreno materiale sporale nei punti di raccolta, richiudere bene le buche e rispettare le radici.

“Il nostro obiettivo non è soltanto raccogliere tartufi, ma creare le condizioni perché possano continuare a crescere”, ha detto il presidente Marco Mutta. Valorizzare così i boschi esistenti, ha aggiunto, può anche dare un reddito a superfici oggi improduttive: i tempi della natura non sono immediati e i risultati non sono garantiti, ma in condizioni favorevoli i primi segnali possono arrivare in pochi anni.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Arcugnano Simone Cuomo, la consigliera regionale Alessia Bevilacqua, il direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner, che ha ricordato la legge regionale 21/2024 sul settore, e la sindaca di Zovencedo Stefania Marchesini. La guida naturalistica Guerrino Dal Lago ha presentato la mappa dei sentieri, mentre Antonio Valle e il suo lagotto romagnolo Fiocco hanno mostrato una dimostrazione di cerca. La mattinata si è chiusa con un buffet di piatti al tartufo.