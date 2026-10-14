Tiramisù Word Cup, vincitori dall’Italia e dal Brasile

Si è conclusa la decima edizione della Tiramisù World Cup, l’evento che mette in gara centinaia di appassionati del celebre dessert italiano. A conquistare il gradino più alto del podio, nella ricetta originale, è Marcos Muzzi, apicoltore di San Paolo (Brasile). Per la ricetta creativa, ha vinto Ciro Tomassini, con la sua preparazione con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone (Tiramisù nella forma di un alveare).

«Abbiamo celebrato al meglio questo primo anniversario – racconta Francesco Redi, ideatore e organizzatore della TWC – . Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno, che sarà ancora più coinvolgente e appassionato. Ci accorgiamo ogni anno di quanto l’interesse e la rete di rapporti che nascono intorno al Tiramisù crescano e si rafforzino, nel nostro territorio e non solo. Proprio il Tiramisù, oramai non è solo ricette: è un linguaggio che raccoglie e unisce intorno a sé tante persone».

In questa edizione, a sfidarsi ci sono stati 320 concorrenti da tutto il mondo, con ben 33 nazioni rappresentate (italia inclusa), 130 “giudici buongustai” che hanno superato il quiz online per entrare a far parte della giuria delle Selezioni, 40 minuti per preparare la propria porzione. Due le categorie di gara: quella della ricetta originale con i tradizionali 6 ingredienti base (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e quella creativa, con la possibilità di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto.

Francesco Redi, ideatore e organizzatore della TWC

«In questi dieci anni abbiamo capito che il Tiramisù non è soltanto il prodotto intorno al quale costruire una competizione. È un linguaggio che ci permette di raccontare Treviso e il Veneto a persone che magari non conoscono ancora il territorio. Portiamo questa curiosità anche nelle nostre tappe estere: lì nascono conoscenze che sviluppano scambi culturali ed economici. La vera sfida dei prossimi anni sarà trasformare sempre più questa attenzione internazionale in desiderio di venire a scoprire i nostri luoghi, quelli a cui oramai il Tiramisù è indissolubilmente legato».

Come sempre, la TWC è stata ricca di appuntamenti che hanno fatto il sold out, incontri internazionali e tante storie. Fra queste, la romantica proposta di matrimonio da parte di Himanshu Arora dall’India che, al termine delle Selezioni del venerdì, ha chiesto la mano alla fidanzata Vibhuti Upadhyaya.

Nel corso del week-end, presso la Loggia dei Cavalieri, nel cuore della città, sono stati venduti oltre 15mila Tiramisù (diverse varianti) preparati dai Campioni TWC delle passate edizioni.

Gli altri finalisti.

Per la ricetta originale:

Nadia Larbi, ingegnere di Frjus (Francia)

Fabiana Borrelli, gestore finanziario da San Paolo (Brasile)

Per la ricetta creativa:

Juliana Nardelli, settore moda di Jaraguà do Sul.

Ricetta: confettura di zucca, semi di zucca tostati e salati, cioccolato fondente brasiliano;

Giuseppe Salvador, elettricista di Cordignano (TV).

Ricetta: lamponi, cioccolato fondente al 70%, crema al pistacchio.