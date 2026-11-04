CRONACAVENETO
4 Novembre 2026 - 10.46

Pedopornografia, maxi operazione in tutta Italia anche in Veneto: 7 arresti e 23 denunce

Nicoletta Ugolini
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Sette arresti e 23 denunce a piede libero: è il bilancio dell’operazione “Sweet Strip” contro la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico, coordinata dalla Procura di Roma. Le 30 perquisizioni sono scattate in tutta Italia, anche in Veneto, con il coinvolgimento dei Cosc di Lombardia, Piemonte, Umbria, Campania, Sardegna, Puglia e Calabria. Tra gli identificati ci sono due minorenni.

Sequestrati centinaia di gigabyte di video di abusi su minori, 60 supporti informatici e 895 grammi di marijuana. L’indagine è nata dalla denuncia della madre di una 14enne, adescata online da un adulto che l’aveva coinvolta in un “gioco” a sfondo sessuale. Quattro persone avrebbero creato e gestito le chat, mentre altre 30 si scambiavano materiale in un canale a pagamento.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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