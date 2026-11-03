Truffa da 170mila euro a quattro parrocchie di Vicenza, la Diocesi interviene con 80mila euro

Un colpo da circa 170mila euro ha colpito l’unità pastorale Porta Ovest di Vicenza, che comprende San Lazzaro, San Giuseppe, Santa Bertilla e San Carlo al Villaggio del Sole. Secondo le prime informazioni riportate dal Giornale di Vicenza e dall’Eco Vicentino, il raggiro sarebbe avvenuto il 23 ottobre e sarebbe riconducibile alla cosiddetta truffa del finto carabiniere. Le modalità, però, non sono state ancora chiarite ufficialmente.

La notizia è stata data ai fedeli al termine delle messe del fine settimana, tra stupore e preoccupazione. I soldi sottratti erano le disponibilità delle parrocchie, comprese quelle della scuola dell’infanzia di San Lazzaro e del Cinema Primavera. Secondo quanto riferito da alcuni parrocchiani al Giornale di Vicenza, tra le somme sparite ci sarebbero anche gli incassi della recente sagra di Santa Bertilla, destinati a spese ancora da saldare. A rischio erano gli stipendi del personale, le bollette invernali e la continuità delle attività educative e pastorali.

Il parroco ha avvertito subito le forze dell’ordine e, lo stesso giorno, l’autorità diocesana. Il vicario generale don Giampaolo Marta ha spiegato che il vescovo ha deciso di intervenire, almeno in parte, con un aiuto economico a tutela dei dipendenti e delle iniziative pastorali più urgenti, così da garantirne la prosecuzione. Il sostegno della Diocesi, secondo le prime informazioni del Giornale di Vicenza, ammonterebbe a circa 80mila euro. Don Marta si augura che le indagini permettano di recuperare almeno una parte di quanto sottratto.