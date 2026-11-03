Malcesine, zattera con una gru si ribalta sul lago di Garda: muore un operaio

VERONA 3 NOVEMBRE 2026 – Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio a Malcesine, nel Veronese. Una zattera che trasportava una gru lungo il lago di Garda si è rovesciata e ha colpito un operaio, morto per i gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, anche con l’eliambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Guardia costiera. Gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.