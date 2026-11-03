Veneto – Clown da incubo compare di notte in mezzo alla strada: allarme tra i residenti, arrivano i carabinieri. Ma è davvero successo?

(foto d’archivio)

A Tarzo, nel Trevigiano, un inquietante personaggio vestito da pagliaccio horror è stato fotografato con alcuni palloncini colorati. Segnalati anche altri avvistamenti. I militari hanno perlustrato la zona senza trovare nessuno. E sui social spunta il sospetto di un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.

Un pagliaccio dall’aspetto terrificante, fermo in mezzo alla strada con alcuni palloncini colorati, nel buio della notte. È quanto mostrerebbe una fotografia scattata lunedì 2 novembre, intorno alle 22.30, a Tarzo, in provincia di Treviso. L’immagine, pubblicata su un gruppo Facebook locale, ha suscitato preoccupazione e curiosità, tanto da provocare l’intervento dei carabinieri. Ma sulla reale natura dell’episodio rimangono diversi interrogativi.

Il personaggio sarebbe stato avvistato lungo via Trevisani nel Mondo, nelle vicinanze dell’istituto comprensivo frequentato dagli alunni delle scuole primarie e medie di Follina e Tarzo.

A immortalare la scena sarebbe stata una residente, che ha successivamente condiviso la fotografia nel gruppo Facebook «Sei di Tarzo, Corbanese, Arfanta». Il post ha immediatamente alimentato commenti e discussioni, anche perché Halloween era terminato da due giorni e nella zona non risultavano organizzate feste in maschera.

Non uno, ma forse due pagliacci in giro per il paese

A rendere più singolare la vicenda sono state alcune testimonianze secondo cui, durante la serata, sarebbero stati notati due uomini travestiti da clown nelle strade del paese.

Uno dei personaggi, quello immortalato nella fotografia, sarebbe rimasto fermo sulla carreggiata, ostacolando il passaggio dei veicoli.

La donna che aveva scattato l’immagine ha deciso di segnalare l’accaduto ai carabinieri di Vittorio Veneto.

Intorno alle 23 una pattuglia ha raggiunto Tarzo e ha effettuato controlli nella zona interessata. Nonostante le ricerche, i militari non sono riusciti a individuare alcuna persona travestita da pagliaccio.

Nessuna conferma, dunque, sull’identità dei protagonisti o sulle ragioni della loro eventuale presenza in strada.

Uno scherzo per ottenere visualizzazioni sui social?

Tra le ipotesi circolate nelle ore successive c’è quella di una bravata organizzata da alcuni giovani, forse con l’intenzione di realizzare video da pubblicare sui social network.

Qualcuno ha richiamato il fenomeno dei cosiddetti killer clowns, personaggi travestiti da pagliacci horror che compaiono improvvisamente in luoghi pubblici per spaventare i passanti e riprendere le loro reazioni.

Su Instagram esiste anche un profilo dedicato a questo genere di contenuti, @thekillerclowns, seguito da circa 128mila utenti.

I travestimenti mostrati in quei video, tuttavia, sarebbero diversi da quello fotografato a Tarzo. Non esistono quindi elementi per collegare l’episodio trevigiano agli autori della pagina.

E se la fotografia fosse stata creata con l’intelligenza artificiale?

A complicare il mistero è arrivato un altro sospetto: l’immagine potrebbe non essere autentica.

Alcuni utenti hanno osservato un particolare ritenuto anomalo: i palloncini, illuminati dalla luce di un lampione, non sembrerebbero proiettare un’ombra visibile sull’asfalto.

Un dettaglio che ha fatto ipotizzare l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per creare o modificare la fotografia.

L’assenza di un’ombra riconoscibile, tuttavia, non basta da sola a dimostrare che si tratti di un’immagine artificiale. Per stabilirne l’autenticità servirebbero verifiche sul file originale.

Nel frattempo, martedì mattina, la fotografia è stata rimossa dal gruppo Facebook nel quale era comparsa.

Resta quindi una vicenda con diversi punti da chiarire: uno scherzo di Halloween fuori tempo massimo, un tentativo di conquistare visibilità online oppure una messinscena digitale?

L’unico elemento certo è l’intervento dei carabinieri, che hanno controllato la zona senza rintracciare i misteriosi pagliacci. Per il momento, quello di Tarzo rimane un episodio sospeso tra le segnalazioni dei residenti, le ipotesi circolate sui social e l’assenza di riscontri definitivi.