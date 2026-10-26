Fenomenologia di Bruno Vespa, un giovane giornalista che dà lezioni a chi vuole cambiare il mondo

Ci voleva il giovane Bruno Vespa per spiegare ai ragazzi come si sta al mondo. Con quel tono fresco da preside che ha appena trovato uno studente vicino al termosifone, il conduttore ha richiamato Sabrina Brizzola, coordinatrice dell’Unione degli universitari: «Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima». La discussione riguardava l’abbandono scolastico; Vespa ne rivendicava i miglioramenti statistici. Il tono, invece, era quello dell’interrogazione a sorpresa.

Già quel “voi giovani” meriterebbe una puntata. Dentro ci stanno milioni di persone, diligentemente raccolte nell’unica categoria degli inesperti che devono ancora capire. Di fronte, naturalmente, c’è lui: l’esperienza fatta persona, il registro di classe della Repubblica, il custode del corretto modo di dissentire.

I ragazzi vorrebbero migliorare il mondo. Una pretesa piuttosto diffusa alla loro età, da qualche millennio. Vedono qualcosa che non funziona e pensano di poterlo cambiare. Talvolta sbagliano analisi, talvolta esagerano, talvolta fanno domande alle quali gli adulti rispondono con grande precisione: “Abbassa la voce”.

Poi ci lamentiamo che non partecipano.

Se restano sul divano sono apatici. Se scendono in piazza disturbano. Se accettano un confronto televisivo devono studiare. A questo punto converrebbe distribuire ai diciottenni un modulo: indicate come intendete deluderci, barrando una sola casella.

Nella scena di Porta a Porta, il dettaglio più rivelatore è proprio la facilità con cui un’interlocutrice diventa un’alunna. Si può contestare un dato, chiedere una fonte, dimostrare un errore. Tutto legittimo, tutto necessario. Ma il passaggio alla ramanzina generazionale aggiunge un messaggio: prima ancora di discutere ciò che dici, ti ricordo chi comanda la conversazione.

Ed ecco il parruccone. Una postura mentale, un arredamento dello spirito: la certezza che il mondo sia una sala d’attesa nella quale i giovani devono accomodarsi finché qualcuno, molto ben sistemato, concederà loro udienza.

Vespa, in questa rappresentazione, sembra nato con la giacca già abbottonata e un sottosegretario da salutare. Difficile immaginarselo ragazzo mentre sogna di rovesciare le convenzioni. Viene più facile figurarselo intento a verificare se le convenzioni abbiano confermato la presenza in trasmissione.

Il sospetto, guardando quella severità, è che il coraggio giornalistico trovi condizioni climatiche particolarmente favorevoli quando davanti c’è una studentessa. Con il potere, invece, l’impressione è spesso quella di un salotto nel quale persino le domande debbano fare attenzione a non rovinare la tappezzeria.

Sarebbe bello vedere la stessa impazienza pedagogica davanti alle risposte evasive di chi governa. Lo stesso sopracciglio alzato, lo stesso invito a prepararsi, la stessa urgenza di correggere. Una rubrica fissa: “Ministro, torni quando ha studiato”. Avrebbe un discreto successo.

Ai giovani, intanto, resta una colpa imperdonabile: guardare il mondo e pensare che potrebbe essere organizzato meglio. È un’ambizione che merita domande serie, anche dure. Merita qualcuno capace di ascoltare la risposta.

Il giovane Vespa potrebbe provare. Magari scoprirebbe che, fuori dal salotto, c’è una generazione che non chiede il permesso di parlare per fare bella figura in televisione. Chiede spazio per costruirsi una vita.

Per la prossima puntata, dunque, una piccola inversione dei compiti: i ragazzi studino i dati. Il professore ripassi l’ascolto.

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