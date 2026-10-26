32enne accoltella un uomo di 70 anni all’addome. Arrestata per tentato omicidio

Una lite scoppiata per un presunto approccio alla fidanzata si è trasformata in una violenta aggressione a colpi di coltello. Un uomo di 70 anni, residente a Colceresa, è stato gravemente ferito all’addome da una donna di 32 anni, originaria di Bassano del Grappa, arrestata dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’anziano, trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ricoverato ma non risulta in imminente pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 24 ottobre, intorno alle 22.50, all’interno dell’abitazione del settantenne. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, nell’appartamento si trovavano, oltre al proprietario, tre donne: la presunta aggressora, la sua fidanzata, una 32enne di nazionalità moldava, e una sessantenne del luogo.

La lite per un presunto approccio, poi la coltellata all’addome

A scatenare la discussione sarebbe stato un presunto approccio che il padrone di casa avrebbe rivolto alla compagna della donna bassanese.

La 32enne, già conosciuta dalle forze dell’ordine e secondo gli investigatori in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe reagito con estrema violenza.

Durante il diverbio avrebbe afferrato un coltello da cucina con una lama lunga ben 22 centimetri, sferrando un fendente all’addome del settantenne.

L’allarme al Numero Unico Europeo per le Emergenze ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, arrivati rapidamente sul posto.

I militari hanno immobilizzato la donna e messo in sicurezza l’abitazione, mentre il personale sanitario del Suem 118 ha prestato i primi soccorsi all’uomo ferito.

Considerate le condizioni del settantenne, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Vicenza, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il paziente rimane ricoverato, ma dalle informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita imminente.

Il coltello sequestrato e le testimonianze delle due donne

Parallelamente ai soccorsi, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

Durante il sopralluogo è stato individuato e sequestrato il coltello da cucina che sarebbe stato utilizzato per colpire l’anziano.

Fondamentali anche le testimonianze delle altre due donne presenti al momento dell’aggressione. Entrambe sono state ascoltate negli uffici della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, fornendo agli investigatori elementi ritenuti precisi e concordanti sulla dinamica dell’episodio.

Le dichiarazioni raccolte, insieme agli ulteriori accertamenti, hanno consentito ai militari di ricostruire le fasi della lite e dell’accoltellamento.

Arrestata per tentato omicidio, trasferita nel carcere di Verona

Alla luce degli elementi acquisiti e della gravità della condotta contestata, la 32enne bassanese è stata arrestata in flagranza con l’accusa di tentato omicidio.

Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il sostituto procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Vicenza è stato costantemente aggiornato sull’attività investigativa e, su sua disposizione, la donna è stata trasferita nella casa circondariale di Verona-Montorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’episodio attraverso le testimonianze delle persone presenti e il sequestro dell’arma. La responsabilità penale dell’indagata dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.