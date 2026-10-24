Veneto – Incendio nel campo nomadi: carovana in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per tre ore

Un incendio ha coinvolto una carovana all’interno del campo nomadi di Polesella, in provincia di Rovigo, nel pomeriggio di ieri, sabato 24 ottobre. Le fiamme sono divampate in via Màneo, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando i pompieri sono stati chiamati a intervenire per domare il rogo che aveva interessato il mezzo.

Le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alle successive operazioni di messa in sicurezza dell’area, per evitare ulteriori rischi.

L’intervento si è protratto per circa tre ore, durante le quali i vigili del fuoco hanno lavorato per completare le operazioni di bonifica.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati degli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono state comunicate le cause dell’incendio né eventuali conseguenze per le persone presenti nel campo.