Chiampo – Lascia gli studi di informatica per seguire la vocazione religiosa: Luca Dalla Costa sarà ordinato diacono

Dagli studi universitari di informatica alla scelta di dedicare la propria vita alla Chiesa. Domenica 25 ottobre, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Chiampo, Luca Dalla Costa riceverà l’ordinazione diaconale dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Un passaggio importante nel percorso di formazione del giovane, originario della parrocchia di Poleo di Schio, che si prepara a diventare sacerdote.

Appartenente alla comunità teologica “Seminario Insieme”, Dalla Costa aveva inizialmente intrapreso gli studi in Scienze informatiche a Verona, decidendo successivamente di interrompere il percorso universitario per entrare nel Seminario di Vicenza e seguire la propria vocazione religiosa. Nel giugno scorso ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto.

Da circa un anno il futuro diacono vive un’esperienza pastorale nelle parrocchie dell’Unità pastorale di Chiampo, dove è stato inviato per condividere la quotidianità dei sacerdoti e partecipare attivamente alla vita delle comunità cristiane.

Una scelta di vita nel segno di San Francesco

La celebrazione assume un significato particolare anche per il territorio di Chiampo, fortemente legato alla spiritualità francescana grazie alla presenza dei Frati Minori e delle Suore Francescane Alcantarine.

Un legame che quest’anno acquista ulteriore valore in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226.

Il vescovo Giuliano Brugnotto sottolinea come la scelta di Luca rappresenti una testimonianza significativa per le nuove generazioni, in un periodo storico nel quale la decisione di consacrare interamente la propria vita al servizio della Chiesa costituisce un impegno particolarmente importante.

Secondo il vescovo, una vocazione di questo tipo nasce da un’esperienza profonda di fede e dalla volontà di mettere la propria esistenza a disposizione degli altri, attraverso il celibato e il servizio alla comunità.

Una testimonianza che, auspica monsignor Brugnotto, potrà incoraggiare altri giovani a interrogarsi sulla propria vocazione e a considerare la possibilità di dedicarsi alla missione cristiana.

Il prossimo passo sarà il sacerdozio

L’ordinazione diaconale rappresenta una tappa fondamentale nel cammino di Luca Dalla Costa verso il presbiterato. Il diaconato è infatti il primo grado del sacramento dell’Ordine e comporta l’assunzione di specifici compiti liturgici, pastorali e di servizio alla comunità.

Monsignor Brugnotto richiama proprio il valore del servizio come elemento centrale della futura missione sacerdotale, sottolineando che il ministero non deve essere interpretato come una forma di avanzamento personale o di carriera ecclesiastica, ma come un impegno di umiltà, dedizione e vicinanza alle persone.

La celebrazione di domenica pomeriggio a Chiampo sarà quindi un momento particolarmente significativo non soltanto per Luca Dalla Costa e la sua famiglia, ma anche per la comunità di Poleo, dalla quale proviene, e per le parrocchie chiampesi che lo hanno accompagnato nell’ultimo anno di formazione.