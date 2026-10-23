ATTUALITA'BASSO VICENTINO - AREA BERICASTREET TGVENETOVICENZA e PROVINCIA
23 Ottobre 2026 - 10.20

NOVENTA – RESTYLING PER VIA ZANETTINI: PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI

GIULIA LIEVORE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Introduzione: Noventa Vicentina accelera sulla sicurezza pedonale: il sindaco Mattia Veronese ha ispezionato il cantiere di via Zanettini, snodo cruciale tra scuole e ospedale. Con un investimento di 145.000 euro, l’amministrazione sta ultimando il rifacimento dei marciapiedi, gravemente danneggiati dalle radici, tutelando al contempo le piante storiche. L’intervento prevede anche la riasfaltatura dell’intero tratto e si concluderà definitivamente entro le prossime due settimane

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

NOVENTA - RESTYLING PER VIA ZANETTINI: PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI | TViWeb NOVENTA - RESTYLING PER VIA ZANETTINI: PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy