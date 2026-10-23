NOVENTA – RESTYLING PER VIA ZANETTINI: PIÙ SICUREZZA PER I PEDONI

Introduzione: Noventa Vicentina accelera sulla sicurezza pedonale: il sindaco Mattia Veronese ha ispezionato il cantiere di via Zanettini, snodo cruciale tra scuole e ospedale. Con un investimento di 145.000 euro, l’amministrazione sta ultimando il rifacimento dei marciapiedi, gravemente danneggiati dalle radici, tutelando al contempo le piante storiche. L’intervento prevede anche la riasfaltatura dell’intero tratto e si concluderà definitivamente entro le prossime due settimane