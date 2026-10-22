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22 Ottobre 2026 - 16.33

Prima neve sulle Dolomiti venete: Anas in azione sui passi

Nicoletta Ugolini
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Con le prime nevicate della stagione sui passi dolomitici del Veneto è scattato il servizio di manutenzione invernale di Anas, che ha interessato in particolare le “strade di rientro”, passate da pochi giorni alla gestione della società.

La neve è caduta lungo la SS 48, ai passi Pordoi, Falzarego e Tre Croci, sulla SS 48 bis e sulla SS 52 “Carnica”, vicino al Passo Monte Croce Comelico. In previsione del maltempo, personale e imprese incaricate hanno steso il trattamento antighiaccio e, durante la notte, pulito la carreggiata nei tratti innevati. Prevenzione anche in Val di Zoldo, Val Cellina e al Passo Duran.

Per Anas è stata l’occasione per mettere subito alla prova il sistema invernale anche sulle strade acquisite di recente.

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