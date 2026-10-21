21 Ottobre 2026 - 17.44
Coldiretti in piazza a Venezia: “Sconto sul gasolio agricolo, le imprese non reggono i rincari”
Domani gli agricoltori veneti manifestano a Venezia con un presidio davanti alla sede della Regione. Coldiretti Veneto porta in piazza imprenditori agricoli e della pesca delle sette province, con un corteo atteso al piazzale della stazione di Santa Lucia, per chiedere interventi straordinari contro l’aumento dei costi di produzione.
“Al centro c’è la richiesta di risorse regionali che si traducano in uno sconto sul gasolio agricolo”, spiega il presidente Carlo Salvan. “Non si può chiedere agli agricoltori cibo di qualità e presidio del territorio mentre i costi ne divorano il reddito.” Salvan chiede anche più strumenti per il comparto, dal credito alla gestione del rischio, ricordando che il Veneto è la seconda economia agricola d’Italia.