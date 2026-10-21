CRONACA
21 Ottobre 2026 - 18.14

Malo, vietato entrare nel locale ma ci va ubriaca: denunciata

Nicoletta Ugolini
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I Carabinieri di Malo hanno denunciato una donna del posto per aver violato un divieto del Questore di Vicenza, il Dacur, che le impediva di entrare in un esercizio pubblico. Durante un controllo agli avventori, nel pomeriggio del 13 ottobre, i militari l’hanno trovata dentro il locale in evidente stato di alterazione da alcol. Oltre alla segnalazione alla Procura di Vicenza, è scattata una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

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