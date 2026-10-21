Dalle piante del Duecento al Bosco d’Oriente: Natura in Villa domenica 25 ottobre



Il Castello di Thiene (VI) apre dalle 10.00 alle 18.00 il parco racchiuso dalla cinta muraria e i saloni affrescati. Le magnolie secolari della corte introducono al giardino romantico, mentre l’intero complesso è attraversato dalla roggia scavata nel 1281. Nel parco si trova inoltre la grotta ellittica realizzata nel 1580 da Cristoforo Sorte, un tempo circondata da una peschiera alimentata dalla roggia. Alle 12.00 e alle 15.00 la paesaggista Pamela Nichele e Francesca di Thiene accompagnano il pubblico in una passeggiata botanica nel parco. Alle 11.30 e alle 15.00 la Fioreria Viola di Malo conduce un laboratorio di ghirlande autunnali.

Proprio all’acqua è dedicato il volume Paesaggi d’acqua nelle ville venete (Marsilio Arte, 2025), che i curatori Mariapia Cunico e Giuseppe Rallo presentano alle 17.30, a chiusura della giornata, in collaborazione con la Libreria Ubik Thiene.

Domenica 25 ottobre Villa Valmarana ai Nani, a Vicenza, propone Suggestioni d’Oriente, una giornata dedicata al crisantemo, fiore del ricordo in Italia e simbolo di vita e longevità in Giappone. Alle 10.30 la visita guidata a Palazzina e Foresteria approfondisce il gusto settecentesco per le chinoiseries, di cui la Pagoda del Bosco è una delle testimonianze. Alle 15.00 la garden designer Silvia Lignana Bellandi accompagna i visitatori tra le piante di origine orientale del Bosco, creato a metà Settecento e recentemente restaurato e riaperto al pubblico, il cui assetto storico è documentato anche dagli acquerelli di Elena Garzadori. Alle 11.45 e alle 15.45 Eriko Miyakawa conduce un laboratorio ispirato all’ikebana. Per i bambini fino a 12 anni è prevista un’attività di arrampicata sugli alberi con Filippo Ambrosini e istruttori qualificati, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

Il festival si conclude sabato 7 novembre a Villa da Schio, a Castelgomberto (VI), dove la paesaggista e architetta di giardini Pamela Nichele affronta il tema delle nuove piantagioni nei giardini storici al tempo del cambiamento climatico. Natura in Villa invita così a conoscere le dimore storiche attraverso i loro giardini: parchi, boschi, orti e acque che ogni generazione ha disegnato, curato e trasformato e che oggi, di fronte a un clima che cambia, richiedono nuove attenzioni per continuare a essere custoditi e tramandati.

Programma completo, orari e prenotazioni:

www.dimoreamichedelveneto.it

