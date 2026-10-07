Halloween: più socialità ed esperienze. Gardaland svela la line up dell’Halloween party e il nuovo palinsesto.











Halloween è sempre più radicato nelle abitudini degli italiani: secondo l’indagine Ipsos per Confesercenti, nel 2025 il 61% degli italiani partecipa o acquista in occasione della ricorrenza, quota che sale al 73% tra le famiglie con figli minorenni e al 70% tra gli under 34. Cresce anche la dimensione esperienziale: il 35% di chi celebra Halloween sceglie eventi o pubblici esercizi, rispetto al 32% del 2024.

“I dati dello scorso anno mostrano quanto Halloween sia ormai parte delle abitudini degli italiani, soprattutto tra famiglie e giovani adulti, e quanto sia diventato un’occasione di socialità e intrattenimento. È un linguaggio di gioco, immaginazione e cultura pop capace di coinvolgere generazioni diverse: per i bambini è un universo da esplorare, per le famiglie un’esperienza da condividere, per i più giovani si intreccia con adrenalina, musica, costume e cultura. Da questa evoluzione nasce la nostra scelta di trasformarlo in una vera stagione di esperienze: dal 12 settembre al 1° novembre!”, dichiara Daniela Bricola, Vicepresidente Gardaland.

DUE ANIME, UN’UNICA VOGLIA DI DIVERTIRSI

Dal 12 settembre il parco ha cambiato progressivamente volto, fino a raggiungere proprio in questi giorni la sua massima trasformazione. L’atmosfera di Halloween avvolge ora ogni angolo di Gardaland Resort, coinvolgendo anche aree e attrazioni mai tematizzate prima.

Per tutta la stagione, dal lunedì al giovedì e nei weekend, Gardaland Magic Halloween accoglie gli ospiti fin dal mattino, con un’esperienza pensata per tutta la famiglia e per tutte le età. Il venerdì, invece, il parco propone un appuntamento speciale dedicato ai più temerari: un’apertura serale dalle 17:00 alle 22:00, in cui, con l’arrivo del buio, l’atmosfera si fa più intensa e lascia spazio a un Halloween da brividi.

I viali e alcune aree di Gardaland si popolano di creature pronte a sorprendere gli ospiti diventando vere e proprie “Aree Zombie”, e dalle 20:00 in Piazza Jumanji appuntamento con gli Horror DJ Set, per una serata che unisce atmosfere horror e musica dance.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE DA 51 GIORNI

Per l’occasione, Rocket Factory si veste di Halloween, arricchendosi di scenografie luminose, musiche misteriose e proiezioni immersive che trasformano il percorso in un’avventura ancora più spettacolare e coinvolgente.

Ad attendere i visitatori ci sarà anche The Ghost Mill – il Mulino del Mugnaio Matto –, con la sua inedita ambientazione da thriller rurale: il tranquillo Mulino del Dugale, sulle rive del fiume che attraversa Gardaland, si trasforma in uno scenario inquietante, con nuove suggestioni e atmosfere tutte da scoprire.

E lungo i viali del parco, meglio tenere gli occhi aperti: draghi, becchini e creature mostruose sono pronti a sorprendere gli ospiti con street animation, spettacoli e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti in programma, la performance Mirror – Riflesso Di Tenebre, in Piazza Jumanji.

Non mancheranno scenografie e photo set a tema, tra lapidi, zucche e piante carnivore, perfetti per scatti in pieno mood Halloween, da condividere in un carosello Instagram o conservare nella propria galleria digitale, fino a trasformarsi, perché no, in un ricordo da stampare e custodire nel tempo.

La trasformazione coinvolge anche la proposta gastronomica, con specialità e food a tema Halloween che completano l’esperienza e portano l’atmosfera della festa anche nei momenti di pausa.

IL TEATRO DIVENTA IL CUORE DELL’ENTERTAINMENT

L’atmosfera di Halloween arriva anche sui palcoscenici del parco, con spettacoli pensati per accompagnare pubblici diversi.

Cuore pulsante dell’intrattenimento di Gardaland Magic Halloween è “Halloween Manor – Il Richiamo della Casa”, la grande produzione originale in scena al Gardaland Theatre. Un coinvolgente spettacolo dal forte impatto scenico che trasporta il pubblico all’interno di una misteriosa dimora abbandonata, nascosta nel cuore del bosco, dove antiche presenze e segreti mai svelati prendono vita in un susseguirsi di colpi di scena.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiscono maestose scenografie, curate in ogni dettaglio per ricreare l’atmosfera inquietante della Manor, e una colonna sonora originale che accompagna e amplifica la tensione narrativa scena dopo scena. Tra canzoni eseguite dal vivo, coinvolgenti coreografie, sorprendenti numeri acrobatici e sontuosi costumi, lo show dà vita a un racconto avvincente capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Una produzione spettacolare che unisce narrazione, musica e performance dal vivo in un’esperienza emozionante e immersiva, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e scenograficamente ambiziosi di Gardaland Magic Halloween.

Al Teatro della Fantasia, invece, i più piccoli possono assistere a Frakentiger – Esperimenti mostruosi, con Prezzemolo, T-Gey e Zenda protagonisti di uno spettacolo dal vivo che unisce effetti scenici, musica e una storia dedicata ai valori dell’amicizia e dell’inclusione.

LA PAURA DIVENTA UNA SFIDA

Tra le esperienze più distintive di questa edizione c’è PREDA, il nuovo labirinto mozzafiato ambientato in uno scenario post-apocalittico, in cui il visitatore diventa parte della storia.

La sfida ruota attorno a una regola tanto semplice quanto difficile da rispettare: il silenzio. Ogni rumore può attirare l’attenzione delle creature che popolano il percorso e trasformare chi lo attraversa in preda. Un’esperienza che supera il tradizionale modello della casa stregata e mette il pubblico al centro della sfida.

VERSO LA GRANDE FESTA DI GARDALAND MAGIC HALLOWEEN

Gardaland Magic Halloween prosegue fino al 1° novembre, per un totale di 51 giorni in cui il parco cambia volto, tra esperienze per tutta la famiglia, percorsi immersivi e appuntamenti pensati per chi cerca emozioni più intense. Il 31 ottobre sarà il momento clou, con l’Halloween Party che porterà la festa nella sua dimensione più intensa e il parco aperto fino a mezzanotte con una line-up mostruosamente coinvolgente: dalle 19:30 Artie 5ive e a seguire Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even e Delia.

HALLOWEEN ARRIVA ANCHE SOTT’ACQUA: GLI APPUNTAMENTI DI GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium si veste di Halloween con appuntamenti pensati per famiglie e bambini. A partire dal 10 ottobre, tutti i giorni alle ore 12:30, il laboratorio creativo “Riciclo da brivido!” coinvolgerà i più piccoli nella realizzazione di creature marine a tema Halloween utilizzando materiali di riciclo. Nelle domeniche 11, 18 e 25 ottobre e 1° novembre, appuntamento con “Nightmare – Dal profondo degli abissi”, un viaggio alla scoperta delle creature marine più misteriose e sorprendenti, tra forme insolite e abilità incredibili. Un’avventura da brividi che trasforma la paura in curiosità e sensibilizza, attraverso il gioco, alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente marino.

UN HALLOWEEN DA VIVERE PIÙ VOLTE, CON VANTAGGI DEDICATI AGLI OSPITI

Per i visitatori che vogliono vivere Gardaland più volte durante la stagione di Halloween, sono disponibili due nuove opportunità. Con la promozione One More Day è possibile tornare gratuitamente al parco per una seconda giornata entro il periodo di Gardaland Magic Halloween. Per chi invece desidera già programmare le visite del prossimo anno, la nuova formula dedicata agli abbonamenti Junior e Silver 2027 permette di acquistare l’abbonamento e iniziare a usufruirne già nel 2026. Per una singola giornata, i biglietti per Gardaland Magic Halloween sono disponibili online a partire da 44 euro per adulto, mentre per i “Venerdì da Paura” il prezzo parte da 29 euro online per adulto. E per vivere il grande appuntamento finale, l’Halloween Party del 31 ottobre è accessibile con una tariffa unica di 29 euro, con ingresso dalle 17:00 alle 24:00: sette ore di divertimento garantito!