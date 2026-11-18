Si alza il sipario, nella nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza, per la nutrita schiera degli spettacoli fuori abbonamento, appuntamenti molto attesi e apprezzati dal pubblico di tutte le generazioni; si tratta di un ventaglio di proposte oltre i canoni teatrali ordinari – in programma da novembre 2026 a giugno 2027 – un mix di generi che risponde alle esigenze di intrattenimento e spensieratezza del pubblico, ma dà spazio anche all’approfondimento e alla possibilità di affrontare temi importanti, quanto al desiderio di aggregazione, confermando la vocazione pluralista del Teatro Comunale di Vicenza.

La nuova programmazione dei fuori abbonamento prevede 23 appuntamenti e 27 date di spettacolo, con molte nuove produzioni, i titoli della tradizione musicale per l’operetta e i family show, nuovissimi musical Made in Italy in doppia o tripla data, nomi cult del cabaret, il gospel, la danza fuori abbonamento ed eventi speciali, un cartellone che privilegia l’intrattenimento a misura di famiglia, per essere veramente il teatro di tutti.

L’avvio deli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza è previsto in grande stile, con il nuovissimo e originale show Gloria Il Musical, in programma in tre date in Sala Maggiore, venerdì 20 e sabato 21 novembre alle 20.45 e domenica 22 novembre alle 17.00. Per le tre date, restano pochissimi biglietti.

Dopo il debutto in ottobre agli Arcimboldi a Milano, arriva nei teatri italiani Gloria Il Musical, il primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati dal grande pubblico, Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale dello spettacolo, una produzione Goldenstar AM, con la regia di Andrea Maia e Toni Fornari.

Lo show propone una storia originale ispirata al celebre successo discografico “Gloria”, un pretesto che diventa il motore narrativo di uno spettacolo in grado di parlare ad un pubblico multigenerazionale. Gloria è infatti una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra, tuttavia, con quello del padre, desideroso di vederla impiegata nell’azienda di famiglia. In contrasto con le sue aspettative e guidata dall’amore infinito per la musica, Gloria deciderà di allontanarsi dalle sue origini e da una strada apparentemente già tracciata, per inseguire con determinazione il suo obiettivo e i suoi desideri.

È una favola moderna che, attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, racconta un percorso umano e artistico, di crescita e scoperta di sé, ma anche di messa in discussione delle proprie certezze, sulle note delle canzoni che appartengono senza dubbio alla memoria collettiva del nostro Paese.

Per la prima volta “Gloria”, hit senza tempo di Umberto Tozzi prende vita e diventa protagonista di un musical, uno spettacolo che arriva dopo 50 anni di una carriera costellata di successi in Italia e nel mondo – più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi – e una collezione unica di premi e riconoscimenti che hanno attraversato continenti e culture: vincitore di un Golden Globe, nominato ai Grammy Awards, vincitore al Festival di Sanremo e due volte al Festivalbar.

“Gloria”, fin dalla sua pubblicazione nel 1979, è tra i brani dell’artista che hanno incantato e fatto cantare intere generazioni, scalando anche le classifiche britanniche e statunitensi nella versione di Laura Branigan. A testimonianza della forza di questa canzone, la moltitudine di cult cinematografici e di serie tv di successo di cui è stata colonna sonora: da capolavori del grande schermo, come “Flashdance” di Adrian Lyne e “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, ai recenti e seguitissimi serial “Glee” e “La Casa di Carta”.

Nel musical in scena al Teatro Comunale di Vicenza, nelle primissime date della tournée italiana, nel ruolo della protagonista ci sarà la giovanissima Valeria Mancini, mentre gli altri interpreti sono: Nick Casciaro (Marco), Gloria Miele (Eva), Toni Fornari (Luca), Emanuela Fresi (Sara), Fabio Pappacena (Pietro), Elisa Marangon (Carla), Laura Ruocco (Diomira), accompagnati da un cast di bravissimi performer. Le musiche dello spettacolo sono di Umberto Tozzi, Giancarlo Bigazzi, Raf, mentre le coreografie sono di Laura Ruocco e Giulio Benvenuti.

L’ideazione scenografica del musical è firmata da Marco Pupin, i costumi e gli elementi di scena sono di Ivan Stefanutti, il progetto audio di Maurizio Capitini, le orchestrazioni di Lapo Consortini, la consulenza musicale di Simone Manfredini, gli autori Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli.

Gli altri musical della stagione artistica 2026-2027 del Teatro Comunale di Vicenza sono Cenerentola – Il Musical (in programma il 10 gennaio 2027), Fratello Sole Sorella Luna (ispirato al celebre film di Franco Zeffirelli, in programma il 17 gennaio) Frida – Opera Musical (30 e 31 gennaio), Amélie – Il Musical (20 e 21 marzo).

La stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza è sostenuta dai soci Comune di Vicenza, in qualità di socio fondatore originario, Regione del Veneto e Fondazione Cariverona come soci fondatori aderenti e Intesa Sanpaolo come socio sostenitore, ma anche grazie al supporto delle varie realtà aziendali, delle organizzazioni e dei sostenitori del Teatro Comunaleche a vario titolo intervengono con contributi economici o di altra natura: la Camera di Commercio di Vicenza, i partner Banca delle Terre Venete, Trivellato e BVR Banca Veneto Centrale; i main sponsor Mecc Alte, Inglesina e Rigoni Franceschetti; gli sponsor BCC Veneta – Credito Cooperativo, Emisfero e Famila del Gruppo Unicomm, F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, Fondazione Banca Popolare di Marostica e Magis; i sostenitori Confcommercio Vicenza, Nardi S.p.A., Pesavento; gli Amici del Teatro Corporate Rotary Club Vicenza e Lions Club Vicenza Palladio; gli sponsor tecnici Develon, Burgo Group, Brutal Agency, Cantine Colli Vicentini – Vitevis, Acqua Recoaro; per la Stagione di Danza: Ministero della Cultura. I media partner Il Giornale di Vicenza e TVA Vicenza. E naturalmente tutti gli Amici e i donatori privati del Teatro.

I biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento anche con la Carta del Docente e le Carte della Cultura.

I prezzi dei biglietti per Gloria Il Musical sono 52 euro nel settore A (file AA-L) e 44 euro nel settore B (file M-Y).

Sono già disponibili gli abbonamenti di Natale, con una speciale offerta che permette di assistere a tre musical – Fratello Sole Sorella Luna, Frida, Amélie – ad un prezzo vantaggioso.

Informazioni

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