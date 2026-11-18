L’amministrazione comunale di Vicenza è in stretto dialogo con quella di Pescara per costruire un patto di amicizia tra le due città. Lo annunciano il consigliere delegato ai gemellaggi Elia Pizzolato e il consigliere Mattia Pilan.Il percorso parte da un gemellaggio che esiste da quasi mezzo secolo: quella tra le tifoserie di Vicenza e Pescara, che nel 2027 compirà 50 anni ed è considerato il primo ufficiale tra due tifoserie ultras in Italia.Tutto nasce il 9 gennaio 1977, quando oltre tremila tifosi biancazzurri raggiunsero Vicenza. Il Pescara espugnò lo stadio Menti e i tifosi vicentini, nonostante la delusione, salutarono gli ospiti con un applauso sincero. L’anno successivo l’amicizia diventò ufficiale con lo scambio di sciarpe a centrocampo tra i capi delle due tifoserie. Da allora il legame è accompagnato da due motti: «Pescara-Vicenza nessuna differenza» e «Vicenza-Pescara, nessuno ci separa». Nel 2017, per il quarantennale, il Pescara scese in campo con la maglia biancorossa del Vicenza.Le due amministrazioni sono in dialogo per costruire un momento di firma e di festa dedicato, che coinvolga le due città e tutti i tifosi. L’obiettivo è anche promuovere altri scambi tra associazioni, club, scuole ed enti, per avvicinare ancora di più le due comunità.Vicenza e Pescara hanno caratteristiche e interessi affini: un numero di abitanti molto simile, sono entrambe capoluogo di provincia e hanno una forte tradizione sportiva. Un primo incontro tra le due amministrazioni, dedicato ai rapporti tra città, si è già svolto nel 2021.Le parole di Elia Pizzolato, consigliere delegato ai gemellaggi del Comune di Vicenza: «Il patto di amicizia è un atto formale di reciprocità ed è quello che da sempre le due tifoserie sentono, in modo stretto e vissuto da cinquant’anni, ed è ciò che vogliamo costruire anche con la città di Pescara. Vorremmo che questo legame vero già esistente, nato dalla spontaneità di due tifoserie, si trasformi in un rapporto che coinvolga anche associazioni, scuole, enti del territorio e cittadini e cittadine. Il Lane è parte della storia cittadina e una passione fin da quando sono bambino: poter avviare questo percorso è una grande emozione e soddisfazione».Le parole di Mattia Pilan, consigliere comunale del Comune di Vicenza: «Questa iniziativa nasce dalla forte spinta dei tifosi vicentini e pescaresi che vogliono onorare i 50 anni del gemellaggio. Per me è anche un grande motivo di soddisfazione perché il Lane è la squadra della mia città e la porto nel cuore da sempre. Poter contribuire a livello istituzionale al gemellaggio delle due squadre mi riempie di orgoglio».Le parole di Emanuele Arena, presidente del Coordinamento Club Biancorossi: «Il gemellaggio con Pescara rappresenta una pagina unica del tifo italiano e vederlo trasformarsi in un patto ufficiale tra le due amministrazioni è motivo di profondo orgoglio per tutti i tifosi biancorossi. Vicenza e Pescara sono accomunate da un patrimonio imprescindibile che va custodito nel tempo: i propri tifosi, e in modo particolare i gruppi organizzati che hanno saputo coltivare nel tempo i valori del rispetto e dell’amicizia sportiva grazie anche alle nuove generazioni».