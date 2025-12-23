23 Dicembre 2025 - 13.44
Lumezzane-L.R. Vicenza: i dettagli per i biglietti
La società L.R. Vicenza informa che è attiva la prevendita per la partita Lumezzane-L.R. Vicenza, incontro valido per la ventesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30 allo Stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane.
I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 3 gennaio 2026 al seguente link al costo di 10,00€ al quale sarà aggiunto il diritto di prevendita.
I tagliandi d’ingresso allo Stadio presso il Settore Ospiti non potranno essere acquistati il giorno stesso della gara presso le biglietterie dello stadio.