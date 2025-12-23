SPORT
23 Dicembre 2025 - 13.44

Lumezzane-L.R. Vicenza: i dettagli per i biglietti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La società L.R. Vicenza informa che è attiva la prevendita per la partita Lumezzane-L.R. Vicenza, incontro valido per la ventesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30 allo Stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane.

I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 3 gennaio 2026 al seguente link al costo di 10,00€ al quale sarà aggiunto il diritto di prevendita.

I tagliandi d’ingresso allo Stadio presso il Settore Ospiti non potranno essere acquistati il giorno stesso della gara presso le biglietterie dello stadio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Lumezzane-L.R. Vicenza: i dettagli per i biglietti | TViWeb Lumezzane-L.R. Vicenza: i dettagli per i biglietti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy