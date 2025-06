Ufficiale: risoluzione consensuale con mister Stefano Vecchi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Stefano Vecchi.

Contestualmente, sono stati risolti i contratti dell’allenatore in seconda Omar Danesi, del preparatore atletico Alessandro Ciullini e del match analyst Matia Costigliolo.

“Il Club – si legge in una nota stampa – desidera ringraziare mister Vecchi e il suo staff per l’impegno, la serietà e il percorso compiuto in questo anno e mezzo, nel quale la squadra ha raggiunto la finale playoff per la Serie B nella scorsa stagione e la semifinale playoff nell’attuale, mantenendo l’imbattibilità casalinga durante tutta la sua guida.

A lui e al suo staff, i nostri migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale”.