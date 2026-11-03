Kimi Antonelli? È anche un po’ vicentino: nonna Giuliana è di Mezzaselva

Kimi Antonelli? A Mezzaselva di Roana hanno un motivo in più per fare il tifo per lui. Il pilota ha infatti radici sull’Altopiano dei Sette Comuni: la nonna materna, Giuliana Martello, è nata e cresciuta proprio nella frazione del comune vicentino, prima di lasciare il paese da giovane. Una parentela che accorcia le distanze fra il mondo della Formula 1 e le montagne di casa nostra.

A raccontare un particolare della storia familiare è anche Marino Fabris, in un commento sui social: Giuliana avrebbe conosciuto il futuro marito in treno, per poi trasferirsi in Emilia-Romagna, mantenendo un forte attaccamento ai luoghi d’origine. Un ricordo che aggiunge una nota di vita quotidiana alla vicenda del pilota: prima dei circuiti internazionali, delle monoposto e dei riflettori, ci sono le storie di famiglia.

Il legame con Mezzaselva conserva ancora riferimenti concreti. Giuliana mantiene rapporti con parenti e amici del paese e nella casa dei bisnonni di Kimi abita oggi una sua parente, Carla Slaviero. Da qui nasce anche il desiderio della comunità di accogliere Antonelli e fargli conoscere questa parte delle proprie origini.

Il paese, intanto, si sta organizzando per trasformare l’affetto in tifo condiviso: sono comparsi striscioni ed è stata annunciata la nascita di un fan club. La Pro Loco ha richiamato pubblicamente proprio il filo familiare che unisce Kimi a Mezzaselva, invitando gli appassionati a seguire insieme le gare.

“Mezzo vicentino”, dunque, si può dire con il sorriso e con un pizzico di orgoglio di campanile. Di certo, attraverso nonna Giuliana, anche l’Altopiano trova posto nella sua storia. E quando Kimi scende in pista, da queste parti il tifo ha qualcosa di familiare.