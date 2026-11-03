Perché negli Stati Uniti si vota sempre di martedì? La risposta risale a 181 anni fa, quando si andava alle urne a cavallo

Oggi, 3 novembre, milioni di americani votano per le elezioni di metà mandato, decisive per gli equilibri politici del Congresso e la seconda parte della presidenza Trump. Ma perché negli Stati Uniti si va alle urne durante un normale giorno lavorativo anziché di domenica? La spiegazione affonda le radici nell’America rurale dell’Ottocento, tra religione, lunghi viaggi e mercati settimanali.

Negli Stati Uniti è il giorno delle elezioni di metà mandato. Martedì 3 novembre 2026, milioni di cittadini americani sono chiamati a rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e a scegliere i vincitori di 35 consultazioni per il Senato, comprese due elezioni speciali. Il risultato determinerà gli equilibri del Congresso nei prossimi due anni, influenzando la seconda metà del mandato del presidente Donald Trump.

Ma c’è una particolarità che può sorprendere gli europei, abituati a votare prevalentemente nel fine settimana: negli Stati Uniti le elezioni federali si svolgono sempre di martedì.

Non si tratta di una scelta recente. La tradizione risale addirittura al 1845 e nasce da esigenze che oggi sembrano appartenere a un altro mondo.

Quando per votare bisognava partire il giorno prima

Per comprendere questa particolarità bisogna tornare all’America della prima metà dell’Ottocento, quando gran parte della popolazione viveva nelle campagne e gli spostamenti avvenivano a cavallo o su carri trainati da animali.

Raggiungere il seggio elettorale poteva richiedere molte ore, talvolta un’intera giornata.

Nel 1845 il Congresso americano stabilì una data comune per le elezioni presidenziali, scegliendo il martedì successivo al primo lunedì di novembre.

La decisione rispondeva anche all’esigenza di uniformare il calendario elettorale, fino ad allora differente tra i vari Stati.

Ma perché proprio il martedì?

La domenica era considerata un giorno dedicato al riposo e alle celebrazioni religiose. In un Paese a grande maggioranza cristiana, imporre lunghi viaggi proprio nel giorno del Signore sarebbe stato poco accettabile.

Il lunedì venne quindi lasciato a disposizione degli elettori per raggiungere le località dove si trovavano i seggi.

Il martedì diventava il giorno del voto, mentre il mercoledì era tradizionalmente dedicato ai mercati agricoli, appuntamenti importanti per l’economia delle comunità rurali.

Un calendario che permetteva di conciliare religione, spostamenti e attività commerciali.

Perché si vota a novembre e non in un altro mese?

Anche la scelta del mese rispondeva a necessità pratiche.

Novembre rappresentava il momento ideale per una società prevalentemente agricola: i raccolti autunnali erano generalmente conclusi, mentre il clima invernale non aveva ancora reso difficili gli spostamenti.

Restava da stabilire quale martedì scegliere.

La formula adottata dal Congresso, ancora oggi in vigore, prevede il martedì successivo al primo lunedì di novembre.

Questo significa che le elezioni federali possono svolgersi dal 2 all’8 novembre, ma mai il primo giorno del mese.

La scelta evitava anche di sovrapporsi alle attività contabili e amministrative che nell’Ottocento venivano spesso concentrate all’inizio di ogni mese.

La prima elezione presidenziale tenuta in tutto il Paese secondo il nuovo calendario si svolse il 7 novembre 1848.

Successivamente la stessa data venne estesa alle elezioni della Camera dei Rappresentanti, nel 1872, e a quelle popolari del Senato, nel 1914.

Sono passati 181 anni, ma nessuno ha cambiato il calendario

Oggi gli americani non devono più affrontare lunghi viaggi a cavallo per raggiungere i seggi e il mercoledì non rappresenta necessariamente il giorno del mercato.

Eppure la tradizione è rimasta.

Il problema principale è che il martedì è un normale giorno lavorativo. Negli Stati Uniti, infatti, le elezioni federali non comportano automaticamente una festività nazionale per tutti i lavoratori.

Una circostanza che, secondo le organizzazioni impegnate nella promozione della partecipazione elettorale, può creare difficoltà a chi ha turni particolarmente lunghi, impieghi precari o responsabilità familiari.

Da anni l’organizzazione americana Why Tuesday? sostiene la necessità di modificare il calendario elettorale oppure di trasformare il giorno delle elezioni in una festività.

Il dibattito riguarda soprattutto l’accessibilità del voto e la possibilità di consentire a un numero maggiore di cittadini di partecipare senza dover conciliare gli impegni lavorativi con quelli elettorali.

Oltre 57 milioni di americani hanno già votato

Il sistema elettorale americano si è comunque adattato nel tempo alle esigenze della società moderna.

In molti Stati sono previste forme di voto anticipato, in presenza oppure per corrispondenza, secondo regole che variano da territorio a territorio.

Per le elezioni del 2026, secondo le rilevazioni diffuse dall’Associated Press, oltre 57 milioni di americani avevano già espresso il proprio voto prima della giornata elettorale del 3 novembre.

Un dato che dimostra quanto il voto anticipato sia diventato importante nella partecipazione politica statunitense.

Una tradizione dell’Ottocento che continua a decidere il futuro dell’America

Il paradosso è evidente: una delle democrazie tecnologicamente più avanzate del mondo continua a fissare le proprie elezioni sulla base di una scelta compiuta quando il principale mezzo di trasporto era il cavallo.

Quello che nel 1845 rappresentava un compromesso pratico tra fede religiosa, attività agricole e distanze geografiche è diventato una delle tradizioni istituzionali più resistenti degli Stati Uniti.

E così anche oggi, mentre gli americani decidono chi controllerà il Congresso e quali saranno gli equilibri politici della seconda metà della presidenza Trump, una regola vecchia di 181 anni continua a scandire il calendario della politica americana.