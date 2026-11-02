Strage nei cieli della Florida (VIDEO): aereo precipita ed esplode vicino alla villa di Trump, nove morti. Il disperato SOS prima dello schianto

Aereo precipita vicino alla residenza di Trump a Mar-a-Lago: 9 morti. Il pilota aveva lanciato un disperato allarme

Un jet privato con nove persone a bordo è precipitato domenica 1° novembre in una zona residenziale della Florida, a pochi chilometri da Mar-a-Lago, la residenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto. L’aereo è caduto quasi verticalmente, schiantandosi nei pressi di una strada e provocando una violentissima esplosione. Le autorità americane hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della tragedia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50 ora locale, nella zona di Greenacres, nella contea di Palm Beach, a circa 11 chilometri dalla proprietà del presidente americano.

Il velivolo, un Learjet 60 decollato dall’aeroporto di Austin-Bergstrom, in Texas, era diretto a North Eleuthera, nelle Bahamas. Durante il volo, tuttavia, qualcosa è andato improvvisamente storto.

Gli ultimi istanti e l’allarme del pilota

Dalle registrazioni delle comunicazioni con i controllori di volo emergono nuovi particolari sugli ultimi minuti prima dell’impatto. L’equipaggio aveva segnalato la formazione di ghiaccio sull’aereo, turbolenze moderate e precipitazioni, chiedendo di poter salire a una quota superiore.

Poco dopo la situazione è precipitata. Il pilota ha comunicato di aver perso il controllo della discesa, lanciando ripetute richieste di soccorso. Secondo i dati dei sistemi di monitoraggio, il jet avrebbe perso oltre ottomila metri di quota in appena un minuto, raggiungendo una velocità di caduta impressionante.

Le ultime comunicazioni dalla cabina di pilotaggio testimoniano la drammaticità della situazione: l’equipaggio ha avvertito i controllori che l’aereo stava per schiantarsi e che non c’era più tempo per intervenire.

I filmati ripresi da alcune telecamere e automobilisti mostrano il velivolo precipitare quasi in verticale, prima di esplodere al suolo. L’impatto ha aperto un enorme cratere nell’asfalto, spargendo detriti e provocando un incendio.

Evacuate circa 600 persone, nessun ferito a terra

Nonostante l’aereo sia precipitato a poca distanza dalle abitazioni e da una strada trafficata, secondo il governatore della Florida Ron DeSantis non risultano vittime né feriti a terra.

Circa 600 residenti di un vicino complesso abitativo sono stati interessati dalle operazioni di evacuazione precauzionale e assistenza. Le autorità hanno predisposto strutture temporanee di accoglienza, mentre alcune strade sono state chiuse per consentire i soccorsi e i rilievi.

La violenza dell’impatto ha provocato danni anche alle infrastrutture circostanti e interruzioni dell’energia elettrica. Per lunedì 2 novembre è stata inoltre disposta la chiusura della vicina John I. Leonard High School.

Trump aveva lasciato la Florida poco prima

La vicinanza dello schianto alla residenza di Donald Trump ha richiamato immediatamente l’attenzione dei media internazionali. Il presidente americano, tuttavia, non si trovava a Mar-a-Lago al momento della tragedia: aveva lasciato l’aeroporto di Palm Beach a bordo dell’Air Force One circa un’ora prima.

Al momento non sono emersi elementi che colleghino l’incidente alla residenza presidenziale o alla sicurezza di Trump.

Le indagini: attenzione al ghiaccio e alle condizioni meteorologiche

Il National Transportation Safety Board, l’organismo federale americano incaricato delle indagini sugli incidenti aerei, ha inviato una squadra di investigatori sul luogo dello schianto, con il supporto della Federal Aviation Administration.

Tra gli aspetti da esaminare ci sono le condizioni meteorologiche incontrate durante il volo e le segnalazioni dell’equipaggio sulla presenza di ghiaccio e turbolenze. Nella zona erano infatti presenti temporali e precipitazioni intense.

Non è però ancora possibile stabilire se il maltempo abbia provocato direttamente la perdita di controllo del velivolo oppure se siano intervenuti altri fattori tecnici.

Il governatore Ron DeSantis, intervenuto sul luogo della tragedia, ha definito l’incidente catastrofico, descrivendo l’aereo come un missile precipitato dal cielo.

Le identità delle nove vittime non risultano ancora ufficialmente comunicate. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire gli ultimi minuti di volo e determinare che cosa abbia provocato la caduta del jet.