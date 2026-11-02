Vicentino, scontro tra un camion e una moto: ferito un ragazzo di 19 anni

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 novembre, a Fara Vicentino, dove un autocarro e una motocicletta si sono scontrati lungo via Astico. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista di 19 anni, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Santorso.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.45, all’altezza del civico 52. Un uomo di 54 anni residente a Thiene, alla guida di un autocarro Mercedes, stava percorrendo via Astico in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con una motocicletta Benelli condotta da un 19enne residente a Fara Vicentino.

Entrambi i mezzi stavano viaggiando lungo la stessa strada e nella medesima direzione di marcia. Nell’impatto il giovane motociclista ha riportato alcune lesioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure al ragazzo, disponendone successivamente il trasferimento in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Le sue condizioni non risultano gravi.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e la regolazione della circolazione sono stati affidati alla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.