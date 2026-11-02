Criminalità giovanile a Vicenza, 11 denunciati di cui 8 minorenni: controlli a tappeto della Polizia in tutta Italia, un arresto e droga sequestrata

Undici persone denunciate, di cui otto minorenni, un arresto per rapina ed estorsione, oltre mille persone identificate e circa 190 grammi di droga sequestrati. È il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Questura di Vicenza nell’ambito di una vasta iniziativa nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, i reati di strada e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, coordinata a livello nazionale dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle 106 Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici specializzati, ha visto impegnati migliaia di poliziotti in tutte le province italiane.

A Vicenza i controlli si sono concentrati soprattutto nelle zone considerate più sensibili, anche alla luce dei recenti episodi di criminalità che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. Particolare attenzione è stata riservata al centro cittadino, all’area della stazione ferroviaria e al Centro commerciale Palladio.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno identificato 1.092 cittadini italiani maggiorenni e 37 minorenni stranieri, controllato 226 veicoli e svolto 61 verifiche nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari. Le attività hanno interessato anche 11 esercizi pubblici, sottoposti a specifiche ispezioni.

Il dato più significativo riguarda le 11 denunce a piede libero, ben otto delle quali nei confronti di minorenni. I reati contestati riguardano episodi contro la persona e contro il patrimonio. È stato inoltre arrestato un maggiorenne in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina ed estorsione.

Parallelamente, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. I controlli antidroga hanno consentito di sequestrare circa 190 grammi di cannabinoidi e di contestare tre sanzioni amministrative per detenzione di droga destinata al consumo personale.

Numeri imponenti anche a livello nazionale. Complessivamente la Polizia di Stato ha controllato 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni. Le operazioni hanno portato all’arresto o al fermo di 644 persone, delle quali 575 maggiorenni e 69 minorenni. Altre 1.695 persone sono state denunciate a piede libero, tra cui 373 minori.

Nel corso delle perquisizioni effettuate in abitazioni, locali ed esercizi commerciali sono stati sequestrati quasi 270mila euro in contanti, 238 armi tra pistole, fucili e armi da taglio, oltre a 244 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha riguardato anche il mondo digitale, con il monitoraggio di oltre 1.100 profili sui social network.

L’operazione punta a contrastare un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello della criminalità giovanile, attraverso una presenza più capillare delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione e nelle aree maggiormente esposte a episodi di violenza, furti, rapine e spaccio.

La Questura di Vicenza conferma così l’impegno sul fronte della prevenzione e della sicurezza, con controlli mirati a contrastare i comportamenti criminali e a garantire maggiore tutela ai cittadini.