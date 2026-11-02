LA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ DI LONGARE: IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ

La nuova Casa della Comunità di Longare, attivata dall’ULSS 8 Berica in via Europa 9, nasce come punto di riferimento per avvicinare e rendere più accessibili i servizi sanitari e sociosanitari ai cittadini. All’interno della struttura, che offre un’ampia gamma di prestazioni ambulatoriali, opera l’Infermiere di Famiglia o Comunità: uno specialista dedicato alla presa in carico quotidiana delle persone fragili o con patologie croniche, che lavora in stretta integrazione con medici di medicina generale, assistenti sociali e altri specialisti per garantire percorsi di cura personalizzati e continuativi.