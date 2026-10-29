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29 Ottobre 2026 - 11.11

MEMORIAL ROBERTO LUCIANI: IL CALCIO A VICENZA PER RICORDARE UN AMICO STRAORDINARIO

Elisa Santucci
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Al campo sportivo di San Pio X si è disputata la settima edizione del Memorial Roberto Luciani. Un torneo benefico di triangolare di calcio che unisce giornalisti, politici, amministratori e gli amici di sempre per onorare la memoria di un grande professionista e di una persona indimenticabile, legata da un profondo amore per lo sport, la solidarietà e la Lazio. Una giornata all’insegna del ricordo, dell’amicizia e dei valori autentici.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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