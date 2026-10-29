MEMORIAL ROBERTO LUCIANI: IL CALCIO A VICENZA PER RICORDARE UN AMICO STRAORDINARIO

Al campo sportivo di San Pio X si è disputata la settima edizione del Memorial Roberto Luciani. Un torneo benefico di triangolare di calcio che unisce giornalisti, politici, amministratori e gli amici di sempre per onorare la memoria di un grande professionista e di una persona indimenticabile, legata da un profondo amore per lo sport, la solidarietà e la Lazio. Una giornata all’insegna del ricordo, dell’amicizia e dei valori autentici.