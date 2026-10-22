MAXI INTERVENTO D’URGENZA DEL CONSORZIO ARICA PER LA TUTELA IDRICA DEL TERRITORIO

A Belfiore, il Consorzio Arica ha realizzato in tempi record un impianto di pompaggio per fronteggiare la crisi idrica del fiume Fratta e del canale Adigeva. L’emergenza nasce dalla prolungata siccità estiva e dai concomitanti lavori di manutenzione di Enel sul canale Sava. Con un investimento di 120.000 euro, l’opera idraulica trasferisce un metro cubo d’acqua al secondo dall’Adige al canale LEB. Questo intervento straordinario garantisce la sostenibilità ecologica dell’intero sistema.