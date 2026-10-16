QUINDICI OPERE PUBBLICHE E CANTIERI STRATEGICI TRA SOVIZZO E GAMBUGLIANO

A poco più di due anni dalla fusione dei comuni, Sovizzo e Gambugliano fanno il punto sulle quindici opere pubbliche tra cantieri avviati e conclusi. Il sindaco Matteo Forlin illustra gli importanti interventi realizzati, tra cui la ristrutturazione della ex casa Garbinga a Gambugliano, l’antisismica della scuola media Don Moro, il prolungamento di via Manzoni e la futura piazza, sottolineando il grande impegno per migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio.