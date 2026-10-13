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13 Ottobre 2026 - 11.40

TERAPIA FARMACOLOGICA PERSONALIZZATA: IL PROGETTO DI BANCA DELLE TERRE VENETE E FONDAZIONE OIC

Elisa Santucci
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Nasce a Barbarano Mossano un innovativo sistema informatizzato per il confezionamento della terapia farmacologica personalizzata, realizzato grazie al contributo di Banca delle Terre Venete a favore della Fondazione Opera Immacolata Concezione ETS. Il progetto, operativo presso il Centro Residenziale San Giovanni Monte, mira a migliorare la sicurezza nella somministrazione dei farmaci agli anziani, riducendo al minimo i margini di errore e ottimizzando la gestione delle risorse. Un’iniziativa d’eccellenza che restituisce tempo prezioso agli operatori da dedicare alla relazione e alla cura degli ospiti.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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