13 Ottobre 2026 - 11.40
TERAPIA FARMACOLOGICA PERSONALIZZATA: IL PROGETTO DI BANCA DELLE TERRE VENETE E FONDAZIONE OIC
Nasce a Barbarano Mossano un innovativo sistema informatizzato per il confezionamento della terapia farmacologica personalizzata, realizzato grazie al contributo di Banca delle Terre Venete a favore della Fondazione Opera Immacolata Concezione ETS. Il progetto, operativo presso il Centro Residenziale San Giovanni Monte, mira a migliorare la sicurezza nella somministrazione dei farmaci agli anziani, riducendo al minimo i margini di errore e ottimizzando la gestione delle risorse. Un’iniziativa d’eccellenza che restituisce tempo prezioso agli operatori da dedicare alla relazione e alla cura degli ospiti.