Vicentino – Tragico incidente, muore motociclista di 36 anni: la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

Un motociclista di 36 anni, identificato con le iniziali Emanuele Campagnolo, già residente a Loria, ha perso la vita nella mattinata di martedì 13 ottobre in un violento incidente stradale avvenuto lungo la statale 47 della Valsugana, in via Nazionale a Tezze sul Brenta, all’altezza del civico 171. La vittima era alla guida di una Ducati che si è scontrata con un’Alfa Romeo condotta da una giovane donna di 23 anni, residente a Tombolo. La Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.25, nei pressi di un’attività commerciale. Secondo la ricostruzione della polizia locale Nordest Vicentino, il 36enne stava percorrendo via Nazionale in direzione Cittadella quando, per cause ancora in corso di accertamento, non è riuscito a evitare l’impatto con l’Alfa Romeo, proveniente dalla direzione opposta.

Alla guida dell’automobile si trovava N.P., una 23enne residente a Tombolo, che stava effettuando una svolta a sinistra per entrare nei parcheggi dell’area commerciale.

L’impatto violentissimo e i soccorsi

Lo scontro è stato particolarmente violento. La Ducati ha riportato danni gravissimi alla parte anteriore, mentre il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo diversi metri più avanti rispetto al punto dell’impatto. Secondo le prime informazioni, la distanza sarebbe stata di circa venti metri.

Le condizioni del 36enne sono apparse immediatamente disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e un’automedica, mentre è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al motociclista, ma le gravissime lesioni riportate nell’incidente non gli hanno lasciato scampo. I medici hanno dovuto constatarne il decesso.

La conducente dell’Alfa Romeo, rimasta sotto choc, è stata accompagnata all’ospedale di Bassano del Grappa per gli accertamenti del caso.

Aperta un’indagine per omicidio stradale

Sull’incidente è intervenuta la Procura della Repubblica di Vicenza. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, per consentire gli approfondimenti necessari a ricostruire le responsabilità e l’esatta dinamica dello schianto.

Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze della svolta effettuata dall’automobilista e la velocità alla quale procedeva la motocicletta. Quest’ultimo aspetto era emerso già nelle prime valutazioni, alla luce della violenza dell’urto e della distanza alla quale era stato proiettato il motociclista, ma resta una circostanza da verificare.

Traffico deviato sulla Valsugana

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo la statale, con il traffico deviato per permettere l’intervento dei soccorritori e lo svolgimento dei rilievi.

Sul posto hanno operato tre pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino: una proveniente da Tezze sul Brenta e due da Thiene. Gli agenti si sono occupati sia della ricostruzione tecnica dell’incidente sia della gestione della circolazione.

Le indagini proseguono per stabilire con precisione la sequenza degli eventi che ha provocato la morte del 36enne.