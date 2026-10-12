Tragedia a Porto Tolle, muore motociclista vicentino di 30 anni: gravissima la ragazza di 20 anni che viaggiava con lui

Un motociclista di 30 anni, residente in provincia di Vicenza, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 ottobre a Porto Tolle, nel Rodigino. Grave anche una ragazza di 20 anni, sua passeggera e anch’essa vicentina, trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Padova. Nello schianto sono rimaste coinvolte complessivamente cinque persone.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 lungo via Aldo Moro, sulla strada provinciale che attraversa la frazione di Ca’ Tiepolo.

Secondo le prime ricostruzioni, una Kawasaki Z900, sulla quale viaggiavano i due giovani, si è scontrata con una Volkswagen Golf per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e i due occupanti della moto sono stati sbalzati in un fossato a lato della carreggiata.

Inutili i soccorsi per il trentenne

Immediata la richiesta di intervento al Suem 118. Le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito disperate e, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, il trentenne è deceduto sul luogo dell’incidente.

La ragazza di 20 anni è stata stabilizzata dai soccorritori e trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Padova. Ha riportato gravi traumi, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

Feriti anche gli occupanti dell’automobile

Coinvolte nell’incidente anche le tre persone che si trovavano a bordo della Volkswagen Golf. Tutte sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, anche a causa dello stato di shock provocato dallo scontro.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra i due veicoli. Al momento non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte.

La tragedia ha colpito anche il Vicentino, territorio di provenienza sia del motociclista deceduto sia della giovane rimasta gravemente ferita.