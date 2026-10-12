Veneto – Precipita per 10 metri in un dirupo con l’e-bike. Altri due interventi del Soccorso alpino

Una donna di 65 anni è precipitata per una decina di metri in una gola mentre percorreva un sentiero in sella alla propria bicicletta elettrica. L’incidente è avvenuto domenica 11 ottobre nei pressi di Prun, nel comune di Negrar, in provincia di Verona. La ciclista, residente a Villafranca di Verona, ha riportato sospetti traumi al bacino e a una gamba ed è stata recuperata dal Soccorso alpino con una complessa operazione.

La donna stava affrontando insieme al marito e ad alcuni amici il percorso che costeggia il Vajo delle Fiamene quando, in un passaggio particolarmente stretto, ha perso l’equilibrio ed è caduta nella gola sottostante. La bicicletta è rimasta sul sentiero, mentre la 65enne è finita circa dieci metri più in basso.

Recuperata con una manovra di contrappeso

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.20. La Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, che ha inviato cinque tecnici dalla propria sede, raggiunti sul posto da altri due soccorritori, tra cui il medico della Stazione.

Cinque operatori, compreso il medico, sono scesi fino alla donna, assistita nel frattempo dal marito. Dopo le prime cure, la ferita è stata immobilizzata su una barella e riportata sul sentiero attraverso una manovra di sollevamento con contrappeso, con la collaborazione del personale dell’ambulanza e delle persone presenti.

La 65enne è stata quindi trasportata a spalla per circa 300 metri, fino alla strada, dove è stata trasferita sull’ambulanza diretta all’ospedale.

Monte Pastello, cacciatore di 31 anni recuperato con l’elicottero

Un secondo intervento si è svolto nella mattinata di domenica sotto il Monte Pastello, nel territorio di Dolcè, sul versante della Val d’Adige.

Intorno alle 11, l’elicottero di Verona Emergenza è stato inviato in soccorso di un 31enne di Brentino Belluno, rimasto ferito a una caviglia mentre, insieme al padre, stava controllando alcune postazioni di caccia in preparazione della stagione venatoria.

Individuata la radura dove si trovavano i due uomini, l’equipaggio ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e il medico. Il giovane, con una sospetta frattura alla caviglia, è stato assistito, recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Negrar.

Colli Euganei, 41enne perde i sensi durante un’escursione

Un terzo intervento ha interessato il Monte Grande, nel territorio di Teolo, in provincia di Padova.

Verso le 10.30 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato per una donna di 41 anni, residente a Montegrotto Terme, colta da un malore durante una passeggiata con una comitiva di circa trenta persone.

Il gruppo era partito da Passo Fiorino quando la donna si è sentita male, perdendo conoscenza lungo il percorso.

Cinque soccorritori hanno raggiunto la 41enne, che nel frattempo aveva ripreso i sensi. Dopo averla sistemata su una barella, l’hanno trasportata a piedi per circa mezz’ora fino a Rovolon, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’ambulanza.