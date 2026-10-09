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9 Ottobre 2026 - 17.25

Veneto, giovane tenta di gettarsi nel canale: salvato all’ultimo istante dai carabinieri

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REDAZIONE
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Un giovane che minacciava di togliersi la vita è stato salvato dai carabinieri lungo il canale Biffis, a Bussolengo, in provincia di Verona. Il ragazzo, che si era allontanato volontariamente dall’ospedale Orlandi, è stato individuato sull’argine del corso d’acqua grazie a un’operazione di ricerca che ha coinvolto i militari dell’Arma, un negoziatore specializzato e i Vigili del fuoco.

L’allarme è scattato dopo che il giovane aveva lasciato la struttura sanitaria, facendo temere per la sua incolumità. Le ricerche, avviate immediatamente, hanno permesso di rintracciarlo a breve distanza dall’ospedale, disteso sull’argine del canale, molto vicino all’acqua.

Il dialogo con il negoziatore e l’intervento decisivo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, affiancati da un negoziatore del Comando provinciale di Verona e dai Vigili del fuoco.

Lo specialista dell’Arma ha iniziato a parlare con il ragazzo, cercando di instaurare un rapporto di fiducia e convincerlo ad allontanarsi dalla situazione di pericolo. Il giovane è rimasto per diverso tempo immobile, mentre i soccorritori si disponevano lungo le sponde, pronti a intervenire.

A un certo punto, il ragazzo avrebbe compiuto un movimento improvviso, facendo temere che stesse per lanciarsi nel canale. I carabinieri, già posizionati nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad afferrarlo e a impedirne la caduta in acqua.

Affidato alle cure del personale sanitario

Una volta messo in sicurezza, il giovane è stato affidato agli operatori del 118, presenti sul posto per garantirgli le cure mediche e l’assistenza necessaria.

L’intervento coordinato tra carabinieri, negoziatore e Vigili del fuoco ha consentito di evitare conseguenze tragiche.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’età del ragazzo né sulle sue condizioni sanitarie, nel rispetto della sua riservatezza.

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