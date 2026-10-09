Bassano, accoltellò un professore per una sigaretta negata: condannato a 5 anni e mezzo

Cinque anni e sei mesi di carcere e due anni di libertà vigilata. È la condanna inflitta dal Tribunale di Vicenza ad Alberto Zago, 34 anni, originario di Quinto di Treviso e senza fissa dimora, per il tentato omicidio di Roberto Betto, 64 anni, insegnante del liceo Brocchi di Bassano del Grappa.

L’aggressione era avvenuta il 25 agosto 2025 in via XI Febbraio. Il 34enne aveva chiesto una sigaretta al professore, che non conosceva, e al suo rifiuto lo aveva colpito con un coltello alla schiena. La lama, staccatasi dal manico per la violenza del colpo, era rimasta conficcata nella spalla del docente, lesionando parzialmente una vertebra e sfiorando l’aorta. Betto era stato operato d’urgenza all’ospedale San Bassiano.

L’aggressore era stato arrestato dai carabinieri dopo circa 24 ore di ricerche, grazie alla segnalazione di un tassista che lo aveva riconosciuto anche per un paio di scarpe rosse.

Il pubblico ministero Ginevra Virginia Sturmann aveva chiesto dieci anni di reclusione. I giudici hanno riconosciuto all’imputato, attualmente detenuto a Vicenza, le attenuanti generiche e un vizio parziale di mente, confermandone comunque la responsabilità penale. Al termine della detenzione sarà sottoposto a due anni di libertà vigilata.