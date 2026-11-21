Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 309 Romea, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 514 e ha coinvolto un’automobile e una motocicletta.

L’allarme è scattato intorno alle 18.50, quando sono stati richiesti i soccorsi per uno scontro in seguito al quale il giovane motociclista è finito in un fossato a margine della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Chioggia e il personale sanitario del Suem 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il diciannovenne, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Nonostante gli sforzi dei sanitari, è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

La statale Romea è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le circostanze che hanno provocato lo scontro tra i due veicoli.