Acquevenete sta completando i lavori per portare l’acqua delle falde pedemontane di Camazzole fino a Noventa Vicentina, attraverso la nuova dorsale Montagnana-Pojana. L’intervento, dal valore di 2,2 milioni di euro, permetterà di estendere l’approvvigionamento idrico alternativo ai territori di Asigliano Veneto, Pojana Maggiore e Noventa Vicentina, ancora serviti, in tutto o in parte, dalla centrale di Madonna di Lonigo, interessata dall’emergenza PFAS.

La posa della nuova tubazione è terminata e entro la fine di novembre saranno realizzati gli ultimi due collegamenti alla rete acquedottistica esistente, completando così un importante progetto infrastrutturale destinato a sostituire le fonti idriche interessate dalla contaminazione.

L’opera costituisce l’ultimo tassello di un sistema realizzato nell’ambito del Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), grazie a un finanziamento complessivo di 28 milioni di euro provenienti dai fondi del Commissario straordinario per l’emergenza PFAS. Il progetto ha consentito la costruzione di circa 21 chilometri di nuove condotte e di un serbatoio da 10.000 metri cubi.

Il sistema, inaugurato nel 2024, ha già permesso al territorio del Montagnanese e a parte di Pojana Maggiore di superare la precedente dipendenza dalla centrale di Madonna di Lonigo. Ora l’obiettivo è estendere i benefici dell’infrastruttura agli altri territori vicentini.

Per raggiungere questo risultato, acquevenete ha realizzato 1.600 metri di nuova condotta in ghisa sferoidale, del diametro di 60 centimetri, lungo la strada provinciale 123, sulla circonvallazione ovest di Pojana Maggiore, nel tratto compreso tra via Castello e via Gianeselle.

Gli ultimi collegamenti saranno effettuati cercando di ridurre al minimo eventuali interruzioni del servizio e disagi per cittadini e imprese.

«Il completamento di questa infrastruttura segna un traguardo importante per acquevenete e per l’intero territorio – sottolinea Piergiorgio Cortelazzo, presidente di acquevenete –. È il risultato di anni di progettazione e lavoro e di una collaborazione tra istituzioni e gestori che dimostra quanto sia importante affrontare le sfide del servizio idrico con una visione che superi i confini amministrativi».

Il progetto comprende anche ulteriori interventi per migliorare il controllo e l’efficienza della rete. A Pojana Maggiore sono previsti adeguamenti ai nodi idraulici dei serbatoi pensili del capoluogo e della frazione di Cagnano. Ad Asigliano Veneto, dove sono già terminati i lavori sul serbatoio pensile, sarà realizzato un nuovo nodo di interconnessione e controllo in via Ca’ d’Oro, per rendere più flessibile la gestione delle diverse reti di adduzione.

Queste opere complementari, in parte già eseguite e in parte programmate, non condizionano il funzionamento della nuova condotta.

L’entrata in funzione dei collegamenti rappresenterà un ulteriore passo verso il superamento dell’emergenza PFAS, rafforzando l’interconnessione tra gli acquedotti e migliorando la sicurezza, l’affidabilità e la continuità dell’approvvigionamento idrico per i territori interessati.