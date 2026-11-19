Sono iniziati giovedì 19 novembre i lavori per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Portogruaro, in provincia di Venezia. L’avvio ufficiale è stato segnato dalla posa della prima pietra del nuovo casello di San Stino di Livenza. L’investimento complessivo ammonta a 870 milioni di euro, per un intervento che interesserà circa 25 chilometri di tracciato e che dovrebbe concludersi entro cinque anni.

L’opera, promossa da Autostrade Alto Adriatico, rappresenta uno dei maggiori investimenti infrastrutturali del Nordest ed è destinata a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Italia ed Europa orientale, parte del Corridoio Mediterraneo della rete europea dei trasporti.

Non si tratterà di un semplice allargamento dell’autostrada esistente, ma della realizzazione di una nuova infrastruttura, con una profonda revisione del tracciato e delle opere collegate.

Il progetto comprende la demolizione e ricostruzione di nove ponti, dodici sottopassi e tre cavalcavia, oltre alla sistemazione di più di cinquanta attraversamenti idraulici. Il piano prevede inoltre l’innalzamento della sede autostradale per migliorare la sicurezza in caso di eventi meteorologici intensi e ridurre i rischi idraulici. Saranno adeguate anche le rampe dello svincolo di Cessalto.

Un intervento importante riguarderà il casello di San Stino di Livenza, che verrà spostato di circa 1,9 chilometri verso est rispetto alla posizione attuale. La nuova barriera disporrà di tre porte di ingresso e cinque di uscita, aumentando la capacità di gestione dei veicoli.

Durante il cantiere la circolazione sull’A4 sarà comunque garantita, mantenendo due corsie per senso di marcia, seppure con carreggiate ristrette nelle zone interessate dai lavori.

Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, ha sottolineato l’importanza dell’intervento per pendolari, imprese e famiglie, ricordando che lungo la Venezia-Trieste si registrano complessivamente circa 55 milioni di transiti ogni anno.

Sul fronte dei costi per gli automobilisti, Monaco ha confermato che i pedaggi resteranno invariati almeno fino al 2029, nonostante un programma di investimenti della concessionaria pari a circa un miliardo di euro nei prossimi cinque anni.

Autostrade Alto Adriatico, ha evidenziato il presidente, mantiene le proprie tariffe ferme da undici anni e, secondo quanto dichiarato, sarebbe l’unica concessionaria italiana a non aver applicato aumenti per un periodo così lungo.

L’entrata in esercizio dell’intero nuovo tratto è prevista entro il 2031, con l’obiettivo di ridurre le criticità di un’arteria attraversata quotidianamente da un intenso traffico di mezzi pesanti e veicoli privati.